Hokejisté Mladé Boleslavi v úvodním utkání předkola play-off extraligy prohráli na ledě do té doby oblíbené Komety Brno 2:4. V sérii se soupeřem, kterého v základní části porazili ve všech čtyřech zápasech, tak prohrávají 0:1 na zápasy.

Choreo fanoušků Komety před startem úvodního duelu předkola play-off. | Video: Václav Petrů

Domácí před 6142 diváky ve Winning Group Areně sice dostali v polovině zápasu první gól, ale prohrávali jen necelou minutu. Brňané duel brzy otočili a kontrolovali. Velkou pozornost si vysloužil emotivní slovenský forvard Kristián Pospíšil, jenž byl do poloviny zápasu třikrát vyloučený, poté se ale zasloužil o rozdílový gól na 2:1 a na konci se porval s mladoboleslavským Kellym Klímou.

„Na to, že šlo o první zápas, tak to byl hokej, na který lidi budou chodit. Spoustu emocí, výborné výkony jednotlivců, krásné góly,“ lebedil si trenér Komety Patrik Martinec.

Velkou pozornost si vysloužil emotivní slovenský forvard ve službách Brna Kristián Pospíšil, jenž byl do poloviny zápasu třikrát vyloučený, poté se ale zasloužil o rozdílový gól na 2:1. Ve třetí části si připsal asistenci u čtvrtého gólu Jakuba Fleka. Na konci zápasu se navíc porval s mladoboleslavským Kellym Klímou. „Snažili se ho vyprovokovat, ví, že je to výborný hráč,“ prohlásil Martinec. „Víme, jaký je Kristián typ hráče, že umí provokovat. Je to jeho způsob prezentace. Někteří kluci ho asi úplně neznali a nechali se možná unést," kontroval jeho protějšek na střídačce Mladé Boleslavi Jiří Kalous.

Po seznamovací první části se velké věci začaly dít až ve druhé třetině, kdy hosté udeřili z tlaku, který si vytvořili přesilovou hrou po vyloučení ústředního muže duelu Pospíšila. Po vypršení jeho posledního třetího trestu se prosadil ranou z pravého kruhu David Šťastný.

Kometu ovšem obdržený gól paradoxně nabudil a už o necelou minutu později při hře čtyři na čtyři udeřila. Luboš Horký šikovně našel mezi kruhy volného Petra Holíka a nejproduktivnější hráč Brna v základní části bekhendovým blafákem srovnal.

Domácí od té chvíle převzali otěže utkání na své hokejky. Obrat zajistil v přesilové hře ve 38. minutě nekompromisní ranou Pospíšil, jenž tak odčinil své předcházející vyloučení.

Do trháku se dostali domácí v poslední minutě druhé části další přesilovkovou ranou, tentokrát z hole Tomáše Kundrátka, který většinu svých předchozích ran v početní převaze poslal mimo bránu.

Ve třetí části Mladá Boleslav rychle snížila, ale svižnou odpovědí ji zpražil Jakub Flek, který navýšil na 4:2. „Byl to vyhrocený zápas hodný play-off. Za mě super. Kdybychom se dívali na utkání NHL, nemohl by se nikdo divit," prohlásil útočník Komety Adam Zbořil.

Emoce tryskaly v brněnské aréně až do závěrečné sirény. V posledních minutách byl zápas spíš o rvačkách než o vyložených příležitostech. „Emoce pracovaly, ale nepřekročilo to nějakou mez. Když budeme hrát jako v tomto utkání, máme šanci sérii obrátit,“ přesvědčoval Kalous.

Příležitost odčinit porážku dostanou jeho svěřenci ve čtvrtek, kdy je v brněnské Winning Group Areně na programu od šesti hodin večer před kamerami ČT Sport druhé utkání série.

Kometa Brno - Mladá Boleslav 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 32. Holík (Horký), 38. Pospíšil (Zbořil), 40. Kundrátek (Holík, Strömberg), 45. Flek (Strömberg, Pospíšil) – 31. Šťastný (R. Jeřábek, Lantoši), 44. Lunter (Fořt). Rozhodčí: Hradil, Kika – Hlavatý, Rožánek. Vyloučení: 8:7. Vyšší tresty: 1:1. Využití: 2:1. Střely na branku: 25:40. Diváci: 6142. Stav série: 1:0.

Kometa Brno: Furch – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Gulaši (A) – Zaťovič (C), Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Zbořil, Strömberg, Šalé – Vincour, Zembol, Koblížek.

Mladá Boleslav: Krošelj – Pýcha, Lintuniemi, Jánošík (A), Pláněk, R. Jeřábek, Bernad, Štich – Malát, O. Roman, Lantoši – Söderlund, Fořt, Šťastný – Lunter, O. Najman (A), Kel. Klíma – Dvořáček, Bičevskis, J. Stránský (C).