„Co se stane na ledě, zůstane na ledě, stejně tak v kabině. Po zápase se zajde na pivo a je urovnáno. Na pivu bychom se bavili jako dva normální lidi. Když jsme to spolu řešili, tak jsme se zasmáli, prohodili nějaký žertík a tím to končí. Myslím si, že já ani Šmerhič v sobě nic neneseme,“ vrátil se Štich na webu bruslařů k vyhroceným soubojům.

I díky této dvojici totiž bylo v semifinále na co koukat. 174 centimetrů měřící Šmerha zažil parádní play off, ve kterém pobral šest kanadských bodů. Pomáhal ale i jinak. Neustále jezdil po ledě, prohazoval nepěkná slova ke svým soupeřům a snažil se je rozhodit. V sérii proti Motoru pak vznikla mezi ním a o patnáct centimetrů vyšším Štichem pořádná nevraživost.

Štich bude znovu tvrdit muziku v obraně Bruslařů. Ti už jsou zpátky na ledě

Urostlý bek na svého soka ostře pokřikoval ze střídačky, pak ho zase v přerušené hře sekl do nechráněného místa a svůj tým na dvě minuty oslabil. Není náhodou, že Filip Chlapík ze Sparty přirovnal Šmerhu k uštěkané čivavě. Když ho pak zaslechl Štich, jeden z největších tvrďáků v extralize s bohatým rejstříkem ostrých zákroků, začalo se to v něm vřít.

Po necelých čtyřech měsících od konce semifinálové série je ale všechno jinak. Šmerha i Štich podepsali smlouvy s Mladou Boleslaví a budou hájit stejné barvy. Lehce se tak může stát, že právě Štichovy pěsti budou v zápasech bránit Šmerhovu prořízlou pusu.

„Nejsem tu od toho, abych každý zápas shazoval rukavice. Nechci tým oslabovat, chci být co nejvíce prospěšný,“ říká třiatřicetiletý bek, který nikdy nešel pro ránu daleko.

Pastrňák, Hertl i Pálffy. Na rozlučce legend v Edenu se sejdou prvotřídní hvězdy

„Je tu hodně ofenzivního útočníků, hodně hráčů, kteří dávají góly. O ně se musí někdo postarat, někoho musí mít za zády. Musí se cítit bezpečně, aby dobře plnili svoji roli. Do oslabení se pak ode mě očekává bolavá tvrdá práce, jako je blokování střel,“ vyjádřil se Štich ke své roli v týmu.

Obránce, který v minulosti kromě Motoru nastupoval třeba za Kladno, Litvínov nebo Liberec, přitom nepřichází do neznámého prostředí. Za bruslaře hrál v sezoně 2016/17 a posléze si sem ještě odskočil v rámci střídavých startů od Rytířů Jaromíra Jágra. Teď je zpátky v městě automobilů.

Už není motivace. Jako úspěch vidím celou svoji kariéru, ohlíží se Vampola

„Chtěl bych říct, že jsem rozumnější. Blbosti už nedělám každý zápas. Sem tam blikanec je, to k hokeji patří. Myslím si, že si v kabině umím vybudovat respekt a pronést nějaká slova. Hlavně se snažím nastupující generaci pomáhat a předávat zkušenosti,“ prohlásil obránce, který má na svém kontě i čtyři starty za reprezentaci.

Teď chce Štich dosáhnout s Mladou Boleslaví na úspěch. „Kádr se tvoří velmi dobrý. Je to mladší, kvalitní a bruslivý tým, který má do sezóny velký potenciál. Věřím, že si sedneme v kabině i na ledě, budeme skvělá parta a přeneseme to do zápasů. Půjde se zápas od zápasu. V každém utkání budeme chtít sbírat body a od toho se bude sezóna vyvíjet,“ zakončila čerstvá posila bruslařů.

Po hokejových brankářích strhl i ty fotbalové. Je to neuvěřitelné, těší Hrubce