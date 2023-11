Další porážku zaznamenali hokejisté Mladé Boleslavi v Brně a zůstávají přikovaní na poslední příčce extraligové tabulky.

Ilustrační foto | Foto: Jan Pavlíček

Virózou sužovaní Bruslaři byli nuceni do Brna vyrazit bez dvojice Finů, oproti nedělnímu klání proti Vítkovicím se k absentující dvojici přidali ještě Ondřej Roman s Filipem Suchým. Trenérský štáb tak musel reagovat, zápasovou sestavu doplnil Jan Půček, který se po letním zranění rozehrává v mladoboleslavské juniorce, extraligový debut si měl odbýt Vojtěch Malínek a ze Slavie si Bruslaři ještě vytáhli Edgarse Kuldu. Osmadvacetiletý Lotyš je v nižší soutěži zatím produktivní, při marodce Bruslařů tak dostal příležitost navázat na své bodové zisky v dresu Zlína ze sezony 2018/2019. Na střídačce byla provizorní trenérská dvojice Václav Pletka – Martin Škaloud.

Hokejistům Komety vůbec první část nevyšla, vyprodukovali v ní pouhých šest střel. Nejblíž brance byl Marek Ďaloga, který se ale zblízka neprosadil. Jakub Flek se neprosadil při svém samostatném úniku. A tak udeřili hosté. Své pohledné sólo zakončil americký zadák Mladé Boleslavi Zach Osburn přesnou střelou k zadní tyči.

Kušej hvězdou ligy. Trumfuje i kápa Matějovského v jeho parádní disciplíně

Ve druhé třetině Brňané začali plnit favorita. Postupně zvyšovali tlak, a nakonec otočili skóre. Nejprve ve 33. minutě ukončil trápení v přesilovce Lukáš Cingel, jenž překonal Novotného zblízka střelou mezi betony. O necelé čtyři minuty později poté Jakub Flek efektní přihrávkou zpoza brány našel Petra Holíka, který zblízka překonal Novotného a zaznamenal gól ve třetím domácím duelu v řadě. Na 3:1 mohl navýšit Tomáš Marcinko, ale po prudké příhrávce netrefil odkrytou bránu.

Zkraje třetí části došlo ke kuriózní situaci, kdy branku hostujícího Róberta Lantošiho rozhodčí nejprve po vlastním přezkoumání uznali. Po trenérské výzvě Komety ale nakonec branku odvolali kvůli hře vysokou holí jednoho z hostujících hráčů. Obrovskou šanci měl Jan Stránský, na něhož zívala odkrytý brána, ale hostující forvard se neprosadil.

"Hodnotí se to špatně, protože zase nemáme body. Neřekl bych, že to byl zlý výkon. Kluci tam nechali všechno. Měli jsme tam nějaké šance na to, abychom dali gól a třeba i vyrovnali. My si to ale vypíjíme až do dna, protože máme vyložené šance a nedáme je. Klukům za dnešní zápas patří velký dík, odfárali to a plnili ty věci, o kterých jsme si řekli. Škoda. Doufám, že když budeme v takových výkonech a přístupu pokračovat, tak už se to štěstí musí otočit i k nám," řekl po zápase kouč Václav Pletka.

HC Kometa Brno – BK Mladá Boleslav 2:1



Branky a nahrávky: 33. Cingel (Moses, Ščotka), 36. Holík (Flek, Ďaloga) – 16. Osburn (Novotný). Rozhodčí: Vrba, Květoň – Zíka, Rampír. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 6254.

Brno: Furch – Ščotka, Lintuniemi, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda, Kaňák – Pospíšil, Cingel, Moses – Zbořil, Marcinko, Kos – Zaťovič, Holík, Flek – Okál, Vincour, Kratochvíl.

Boleslav: Novotný – Pyrochta, Osburn, Jánošík, Jeřábek, Bernad, Pláněk, Štibingr – Dvořáček, Závora, Stránský – Skalický, Malát, Lantoši – Rohdin, Fořt, Šmerha – Půček, Kulda, Malínek.