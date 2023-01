Bruslaře z Mladé Boleslavi čeká na závěr turbulentního prvního týdne nového roku páteční domácí zápas s Brnem, v neděli pak jedou do Litvínova. V obou případech se jedná o celky, které stejně jako Mladá Boleslav mají aktuálně ke spokojenosti hodně daleko.

Po vyhazovu kouče Ladislava Čiháka povedou do víkendových zápasů z pozice hlavního trenéra Petr Haken a z pozice asistenta Václav Pletka. Na finální podobě trenérského štábu klub momentálně stále pracuje, jeho složení zveřejní klub v průběhu příštího týdne.

Bruslaři v první zápase nového roku prohráli v Karlových Varech. To Brnu se vedlo o něco lépe, když Kometa porazila na svém ledě Litvínov. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu, první třetinu jsme odehráli podle našich představ, bohužel jsme ji ale nekorunovali gólem. Pak přišla druhá třetina, se kterou máme problémy, a přestože jsme ji odehráli zatím nejlépe za mého působení,“ hodnotil prvních 40 minut kouč Patrik Martinec.

Boleslavané vyhráli oba vzájemné zápasy v této sezoně. První zápas se hrál 9. října v Mladé Boleslavi. Kometa ve druhé třetině odskočila do vedení 2:0, trefili se Strömberg a Šalé, ale to hostům vydrželo jen necelou půl minutku. Na gól brněnského mladíčka totiž odpověděl Jeřábek. Třetí dějství pak patřilo Bruslařům, jejichž dobývání přineslo své ovoce ve 46. minutě, kdy vyrovnal Kousal. Stejný hráč pak v 58. minutě rozhodl – 3:2.

Také v Brně šli do vedení hráči Komety a opět se o to postaral zkušený Strömberg. Tentokrát to však od modrobílých bylo všechno, Bruslaři zápas v prostředním dějství otočili. Přesné zásahy zaznamenali Beránek a Kousal. Hubené vedení hosté udrželi i zásluhou Krošeljových zákroků. Na 3:1 pak upravil skóre Najman, jenž trefil odkrytou klec.

Boleslav půjde do zápasu v překopané sestavě. Kromě změny na trenérské pozici v týdnu tým opustili Jan Eberle, Pavel Kousal a Jakub Kotala. Nováčky jsou naopak Klíma z Hradce a Dvořáček s Přibylem z pražské Sparty.