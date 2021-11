Hokejisté Mladé Boleslavi potvrdili v nedělním zápase proti Zlínu roli favorita, když poslední celek soutěže zdolali 3:1. Jedinou branku inkasovali až při hostující hře bez brankáře dvě minuty před koncem.

Boleslav byla od začátku zápasu lepším týmem, což dokresluje i poměr střel v první třetině. Domácí Berany přestříleli výrazně 22:6. I díky skvělému Kašíkovi v hostující brance to však bylo jenom 1:0. Za záda zlínského gólmana přitom propadla nenápadná střela od modré z hole Petra Šidlíka. „Vůbec jsem puk neviděl, snažil jsem se vykouknout přes hráče a pak už jsem jenom periferně viděl, jak to letí pode mnou do branky. Ale to je prostě o šikovnosti těch střelců. Když má soupeř tolik střel, tak se něco prostě ujme,“ hodnotil první branku hostující gólman.

Tři body ze zasněženého Jablonce trefil Hlavatý

Boleslav pokračovala v náporu i ve třetině druhé a odměnou jí byly další dvě branky ve zlínské kleci. „Jsme samozřejmě rádi, že jsme zápas zvládli. V prvních dvou třetinách jsme měli střeleckou převahu, pomohli jsme si v přesilovkách. Za výhrou jsme si od začátku šli,“ hodnotil zisk tří bodů boleslavský kouč Radim Rulík.

Jeho zlínský protějšek, Luboš Jenáček, naopak spokojený nebyl: „Nenavázali jsme na dvě domácí utkání s Olomoucí a Zlínem. Nešly nám nohy, špatně jsme do zápasu vstoupili a soupeř byl lepší. Boleslav lépe bruslila a vytvářela si tlak, hrála velmi dobře v ofenzivní zóně, hráči dávali puky na beky a měli spoustu střel. To určilo tón celého zápasu.“

„V první třetině z toho tlaku dal soupeř sice jenom jeden gól, ale mohlo to být klidně 3:0. My jsme začali hrát pozdě. Neodehráli jsme dobrý zápas, těžko říct, čím to je. Nepůsobili jsme jako kompaktní tým, jako kdyby to každý chtěl urvat sám, a to určitě není cesta,“ pokračoval Jenáček. Ten už čtyři minuty před koncem odvolal gólmana Kašíka a jeho tým zkusil dlouhou power-play. Dvě minuty před koncem z ní vytěžil gól Daniel Gazda, ale víc než zrušení čistého konta Krošelje už Berani nezvládli.

BK Mladá Boleslav – PSG Berani Zlín 3:1

Branky a nahrávky: 14. Šidlík (Eberle, Bicevskis), 31. Jánošík (P. Kousal, Lunter), 40. O. Najman (P. Kousal, T. Pospíšil) – 59. Gazda (Zabusovs, Sedláček). Rozhodčí: Pešina, Micka – Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:1 navíc Mamčics (ZLI) 5+DKU. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 689.

Boleslav: Krošelj – Šidlík, Pýcha, Pláněk, Bernad, Lintuniemi, Jánošík, Moravec – T. Pošpíšil, Fořt, Lunter – P. Kousal, Najman, Kelemen – Dufek, Claireaux, Kotala - J. Stránský, Bicevskis, Eberle.

Zlín: Kašík – Gazda, Mamčics, Němec, Suhrada, Hanousek, Žižka, Ferenc – Flynn, Sedláček, Kubiš – Köhler, Honejsek, Zabusovs – Mikhasenok, Hejcman, Karafiát – A. Zbořil, Veselý, Fryšara.

Nečekaná posila pro Benátky. Brusle obul Radek Duda!