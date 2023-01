Očima trenérů

Vojtěch Šik, Karlovy Vary: Jsme rádi, že jsme utkání zvládli. Věděli jsme, co nás čeká. Jak bylo řečeno, tabulka je vyrovnaná. Je tam šest nebo sedm týmů bod. V první třetině jsme měli dobrý začátek. Začali jsme přesně tak, jak jsme chtěli. Byla tam pasáž, kdy měl soupeř několik brankových příležitostí. Jsme rádi, že ve druhé třetině jsme tlak zúročili a vsítili jsme branky. Chtěli jsme držet plán a být nad hrou. Jsme rádi, že jsme vyhráli.

Ladislav Čihák, Mladá Boleslav: Pro nás je to složitá situace. První třetinu jsme hráli 0:0, udělali jsme pár chyb. Na obou stranách zvonily tyčky. Bohužel, ve druhé třetině jsme udělali individuální chyby a soupeř nás potrestal dvěma rychlými góly. Dobrým tlakem do brány a práci hráčů ve čtvrté formaci jsme dokázali stáhnout na 2:1. Následovala další individuální chyba a dostali jsme na 3:1. Pořád jsme se snažili tlačit do brány. Vidím v tom pořád rezervy, kde bychom mohli být důraznější a silnější. Pracujeme na tom. Teď nám to nejde. Takové góly, jako byl ten čtvrtý, bychom měli dávat my. Házet to na bránu a něco tam propadne. To se nám aktuálně nedaří. Máme hlavu vzhůru. Tabulka je extrémně vyrovnaná a zápasů zbývá ještě dost. Věřím tomu, že to zlomíme, nakopneme to a začneme sbírat body.

Energie K. Vary – BK Ml. Boleslav 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Branky a asistence: 24. O. Beránek (Rulík, Stříteský), 26. Koblasa (Kohout, Dlapa), 38. Koffer (Stříteský, Rachůnek), 54. Hladonik (Kofroň, Juusola) – 27. Kantner (Bičevskis, Jánošík). Rozhodčí: Mrkva, Stano – Hlavatý, Rampír. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Střely na branku: 37:36. Diváci: 2209.

Karlovy Vary: Habal (Lukeš) – Huttula, Pulpán, Rulík, Stříteský, Dlapa, Havlín, Rohan – Koblasa, Černoch, Kohout – Rachůnek, Gríger, Koffer – Juusola, Hladonik, Kofroň – Redlich, Jiskra, O. Beránek. Trenér: David Bruk.

Mladá Boleslav: Krošelj (Novotný) – Jánošík, Pláněk, Pýcha, Bernad, Lintuniemi, Křepelka, Štich – Söderlund, Lantoši, Šťastný – Šmerha, O. Najman, P. Kousal – Eberle, Fořt, J. Stránský – M. Beránek, Bičevskis, Kantner. Trenér: Ladislav Čihák.