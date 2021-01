Začátek středečního utkání patřil domácím Bílým Tygrům, kteří si v úvodních minutách vypracovali hned několik slibných šancí. Nedokázali je však využít, a na druhé straně přišla studená sprcha. Joona Jääskeläinen obral za libereckou brankou Hrabíka, vybruslil si před brankoviště a prostřelil Kváču.

Zbylý průběh první třetiny byl velmi podobný. Liberečtí byli aktivnější a více stříleli, naráželi ale na pevnou obranu v čele s pozorným brankářem Růžičkou. Bruslaři měli střel méně, ale čas od času dokázali hlavně díky skvělému napadání trochu narušit převahu soupeře a nadělat mu starosti.

A podobný obraz měla i druhá třetina. Domácí Tygři si vypracovali pár slušných příležitostí, ale v koncovce se trápili. Střely, co mířily mezi tyče, si pohlídal boleslavský gólman. Středočeši tahali za kratší konec a víc než o navýšení vedení se starali o udržení náskoku – a to se jim dařilo velice dobře.

Bruslaři dokázali ubránit hned tři přesilovky domácího celku, naopak sami v početní výhodě udeřili. Po sedmi minutách odehraných ze třetí třetiny vysunul Jääskeläinen Šťastného, jehož ránu vyrazil Kváča jen na hůl dojíždějícího Davida Ciencialy, který pohodlnou dorážkou zvýšil na 2:0.

Už více než tři minuty před koncem sáhl domácí kouč Augusta ke hře bez brankáře. Hosté sice ve dvou slibných pozicích minuli odkrytou klec Tygrů, nicméně pak domácí špatně počítali a hráli v sedmi, takže místo závěrečného náporu museli bránit ještě jedno oslabení – a dokonce dvojnásobné, protože Vlach vzápětí zbytečně sestřelil Pláňka a poslal svůj tým do tří.

Bruslaři už se za gólem nehnali. Místo toho si v poklidu pohlídali závěrečné okamžiky zápasu a vychutnali si sladké pocity po další výhře. Bodovali už v sedmém utkání v řadě a v tabulce extraligy srovnali krok se Spartou. Zůstávají sice na třetím místě, ale oproti Pražanům mají o jeden odehraný zápas méně.

„Byl to výborný obětavý, bojovný výkon podpořený výkonem brankářem Růžičky. Byla to samozřejmě zásluha celého mužstva, ale Růža byl bezchybný a dá se říct, že vychytal Liberec, který měl daleko víc střel než my. Byla tam spousta takových ošemetných situací v brankovišti, on byl ale úplně vynikající. Podtrhl naše odhodlání, ale bez něj bychom to měli daleko horší,“ měl jasno o hvězdě utkání kouč Mladé Boleslavi Radim Rulík.

Teď je na programu krátká pauza a zápasový program nejvyšší hokejové soutěže bude pokračovat až v neděli. První utkání nového kalendářního roku odehraje Bolka doma, na svém ledě přivítá Zlín.

HC Bílí Tygři Liberec – BK Mladá Boleslav 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Jääskeläinen, 47. Cienciala (Šťastný, Jääskeläinen). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Bez diváků.



Bílí Tygři Liberec: Kváča – Šmíd, Knot, Vitásek, Rosandić, Derner, T. Hanousek, Kolmann – Birner, A. Musil, Lenc – T. Rachůnek, P. Jelínek, Pekař – J. Vlach, Hrabík, R. Pavlík – D. Špaček, Šír, Průžek.



BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Hrbas, Ševc, Šidlík, Pláněk, Bernad, Fillman, Allen – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, Claireaux, Alderson – Flynn, Najman, P. Kousal.