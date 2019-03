Boleslavští trenéři nenasadili Kotvana ani Zohornu, toho ale výborně nahradil M. Procházka. Kdysi velký talent z Roudnice nehrál zápas pomalu měsíc, ale v základní hrací době se právě on postaral o jediný zásah Středočechů. Za záda Kašíka dostal parádní akci Žejdla a hlavně Šťastného, který nabil dokonalou žabičkou.

Jenže na konci třetiny hosté zle chybovali a v oslabení inkasovali. V hlavní roli se ocitl útočník Musil, který ve snaze odvrátit nebezpečí trefil dvakrát po sobě Fořta a nic mu nebylo platné, že puk zastavil těsně před brankovou čarou, protože od ležícího zlínského borce se vrátil za bezmocného Růžičku.

By to kuriózní moment, který osud zápasu hodně ovlivnil. Více gólů se totiž do šedesátiminutového hracího plánu nevešlo, byť šance profoukly ledem na obě strany. Čistští měla určitě Boleslav. Vondrka jel za stavu 0:0 sám na bránu, ve druhé třetině zase Klepiš, jemuž se povedl bekhendový blafák, Kašíka ale zachránila hůl spoluhráče Řezníčka.

Když v podobné šanci neuspěl ve třetím dějství ani Skalický, šlo se prodlouženého času.

I v něm vypadali hosté o něco čerstvěji, Žejdl ale v úniku nechal vyniknout mrštný Kašíkův beton. V předposlední minutě se lámal chleba. Nejprve Klepiš nabíjel na jasný gól Pabiškovi, ten však u tyče puk netrefil. Hned z protiakce vyrazil po křídle Okál, natlačil se přes Kovačeviče a rozhodl.

Na zlínském stadionu Luďka Čajky vypukla euforie, bude se hrát ještě jednou. „Začíná se projevovat morálka a vůle hráčů. Jsem rád, že jsme mohli potěšit diváky rozhodujícím gólem,“ pochvaloval si kouč Zlína Robert Svoboda.

„Budeme to chtít doma rozhodnout,“ vzkázal do kamery O2 TV asistent trenéra hostů Pavel Patera.

PSG Berani Zlín – BK Mladá Boleslav 2:1 pp (1:1, 0:0, 0:0 – 1:0).

Branky a nahrávky: 20. Fořt, 69. Okál – 14. Procházka (Šťastný, Žejdl). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla – Svoboda, Klouček. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 4624. SRtav série: 2:2.

Zlín: Kašík - Nosek, Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Řezníček, Zbořil, Valenta – Dufek, Fořt, Kubiš – Šlahař, Honejsek, Herman – L. Krejčík, P. Sedláček, Okál – Š. Kratochvil, Popelka, E. Kulda.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Pláněk, Dlapa, Kurka, Němeček, Kovačevič, Bernad, Hrdinka – Vondrka, Klepiš (A), Skalický – Šťastný, Žejdl, Pabiška – Procházka, P. Musil, Látal – P. Kousal, Najman, Flynn.