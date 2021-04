Od souboje druhého a třetího týmu dlouhodobé fáze sezony se očekávala pořádná hokejová řežba. A to se potvrdilo. Celá sedmizápasová přetahovaná nabídla vyrovnané zápasy a plno momentů hezkých i vypjatých.

Třinec ovšem stále tahal za delší konec. Vždy dokázal Boleslavi odskočit, a i když Bruslaři pokaždé dorovnali, nadvláda Ocelářů v lichých duelech se potvrdila. Ve čtvrtek v pokračování s pořadovým číslem sedm zvítězili Slezané 3:0 a nejtěsnějším rozdílem proklouzli do boje o Masarykův pohár. V něm se coby stále ještě obhájci titulu (jelikož loni se play off nehrálo) utkají v repríze posledního finále s Libercem.

To, co nakonec rozhodlo o postupu Třince, se pokusí nastínit následující řádky.

Speciální týmy

V sérii proti Pardubicím to byla trochu překvapivá, nicméně hodně efektivní boleslavská zbraň. Zatímco v základní části patřila přesilovka Bruslařů s úspěšností lehce přes 15 procent k nejhorším v lize, ve čtvrtfinále dokázali Boleslavští zhodnotit hned osm početních výhod při procentuálním využití 34.78. A na druhou stranu velmi dobře zvládli hru v oslabení, když proti Dynamu neinkasovali v této herní situaci ani jednu branku. To se ale v semifinále téměř dokonale otočilo – Oceláři ustáli všechny početní výhody Bolky, naopak sami nastříleli v přesilových hrách během sedmi zápasů hned pět gólů.

Výkony opor

Objev čtvrtfinále? Jakub Kotala. Boleslavský útočník nasázel ve čtyřech zápasech s Pardubicemi pět branek a přidal dvě asistence. Proti Ocelářům ale nebyl tak výrazný a zapsal jen tři body, stejně dopadl i lídr týmové ofenzivy David Šťastný. Kapitán Martin Ševc bodoval v sedmi zápasech proti Třinci pouze dvakrát. A třeba elitní centr Adam Zbořil vyšel proti Slezanům za nula, stejně jako Valentin Claireaux. Na druhou stranu Oceláři se mohli opřít o nejlepšího střelce play off Martina Růžičku, který skóroval v pěti ze sedmi duelů semifinálové série. Hodně vidět byli i jeho parťáci z první lajny Matěj Stránský (pět bodů) a Petr Vrána (čtyři). Čtyři body zapsal také Michael Špaček.

Fantastický Kacetl

Brankář Ondřej Kacetl prožívá dost možná životní play off. Podceňovaný gólman zářil už ve čtvrtfinále proti Kometě, v následující sérii s Bruslaři ovšem své výkony vytáhl ještě výš. Hned ve třech utkáních vychytal čisté konto a celkem v sedmi duelech inkasoval jen devětkrát – při průměru 1.28 branky na zápas a úspěšnosti zákroků přes 95 procent.

„Je to především zásluha kluků, kteří hrají výborně dozadu a pomáhají mi. Abych řekl pravdu, tak to moc nevnímám. Zajímá mě hlavně postup, to je hlavní, co bereme. Počítá se jen další bod do skládačky,“ odmítl Kacetl skromně chválu po sedmém utkání.

Úvodní góly

V sedmi semifinálových bitvách se jen jednou stalo, že Bruslaři skórovali jako první. Hned šestkrát šli do vedení Oceláři a Boleslav musela dohánět manko. Přitom právě na to upozorňoval před začátkem série s Třincem trenér Pavel Patera: „Musíme se vyvarovat špatným vstupům do zápasů. Ve čtvrtfinále nás to občas zlobilo, Třinec by nás za to potrestal.“ To se ale nepovedlo a svým způsobem to určitě přispělo k osudu celého semifinále. Třinečtí dotáhli čtyři ze šesti dobře rozjetých zápasů k výhře, obrat se Bruslařům povedl jen dvakrát.

Kyselý sedmý zápas

Vypjatá bitva o všechno. Game 7. Ve sportovních sériích hraných na čtyři vítězná utkání je to přímo magická formulka. Když dospěje měření dvou týmů za stavu 3:3 k rozhodujícímu duelu, jde do tuhého. To se stalo i v semifinále. Boleslav v úterý domácí výhrou odvrátila konec sezony a vynutila si sedmé utkání. V něm byla aktivní, chtěla si zasloužit postup do finále.

Nakonec ale Bruslařům zbyly jen oči pro pláč – a také notná dávka frustrace a zklamání. První, a zároveň tedy i vítězný gól dával třinecký Martin Růžička ve dvojnásobné početní výhodě. Těsně předtím ovšem pláchl třinecké pětici Maris Bičevskis a v úniku byl zastaven jen za cenu faulu Marcinka. To ale sudí na ledě přehlédli a z následné akce dali gól Oceláři. Sedmý duel má tak pro Boleslav kyselou pachuť, a tím spíš, že v první třetině jí nebyl uznán gól z hraniční situace (byť podle komise rozhodčích bylo toto označeno za správný verdikt, na rozdíl od Bičevskisovy akce, po níž mělo následovat trestné střílení ve prospěch BK).