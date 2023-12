Tři góly v první třetině rozhodly. Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 31. kole extraligy na svém ledě Karlovy Vary 4:1 a podruhé za sebou si do tabulky připsali plný bodový zisk.

Boleslavští hokejisté doma porazili Karlovy Vary 4:1. | Foto: BK MB

Bruslařskému klubu se povedlo vyhrát podruhé v řadě poprvé od konce září, kdy slavil třikrát v řadě. Dnes rozhodl už v úvodní třetině, kterou ovládl 3:0. Dvěma góly k tomu přispěl Tomáš Fořt a třemi asistencemi Róbert Lantoši a Matti Järvinen. Energie, která se představila bez nemocného hlavního kouče Davida Bruka a zraněného kapitána Jiřího Černocha, si připsala teprve druhou prohru z posledních pěti duelů.

První velkou šanci měl Fořt, jenže neprotlačil puk ve čtvrté minutě přes Frodlův levý beton. Domácí se radovali až v čase 10:41, kdy se dostal k zakončení z pravé strany z úhlu Gewiese a prostřelil karlovarského gólmana. Ve 13. minutě mohl odpovědět Rachůnek, ale trefil jen horní tyč.

Při Kružíkově vyloučení se naopak radovali opět domácí, protože střelu Lantošiho od modré čáry usměrnil za Frodla tečí Fořt. Blízko snížení byl po Grígerově přihrávce v přečíslení Kangasniemi, ale Růžička zasáhl. Poradil si i s šancí Hladonika. Mladá Boleslav potřetí udeřila 113 sekund před koncem úvodní části. Lantoši se prodral po levé straně u mantinelu, předložil puk mezi kruhy Bernadovi, který zamířil do levého horního rohu Frodlovy branky.

Druhá třetina už tolik vzruchu nepřinesla. Domácí si hlídali náskok, a když už se dostali k ohrožení karlovarské branky, Frodl úspěšně zasáhl. V 33. minutě se Energie dočkala branky. Jiskra předvedl důraz před Růžičkou a dotlačil puk za jeho záda. Mladá Boleslav se potom ubránila při svém prvním oslabení při Pavlíkově trestu. Šanci při něm nevyužil Hladonik, který ztroskotal na mladoboleslavském gólmanovi s bekhendovým zakončením.

Mladoboleslavští si při útoku na druhý úspěch po předchozí sérii šesti porážek hlídali náskok i v závěrečném dějství. Mohli ho pojistit při Kofferově vyloučení, při kterém ještě Frodl odolal. V 54. minutě během Grígerova trestu už ale domácí skórovali. Po střele Lantošiho od modré čáry se puk odrazil do karlovarské branky od Fořtovy brusle.

"Já bych v první řadě pochválil gólmana Růžu. Podal výborný výkon. První třetina bych určitě neřekl, že jsme byli lepší, myslím si, že byla vyrovnaná. My jsme dali tři góly, ale Růža minimálně dva chytil. Ve druhé třetině byly Vary lepší, my jsme hráli hrozně ustrašený hokej, vzhledem k tomu, že jsme vedli 3:0. Abychom to neztratili, tak jsme byli ustrašení a strašně málo jsme se udrželi na kotouči. Byli jsme často pod tlakem, ale Růža nás zase podržel," hodnotil zápas boleslavský kouč Richard Král.

"Třetí třetinu jsme i díky dvěma přesilovkám odehráli slušně. Nebáli jsme se hrát na puku, byli jsme na kotouči daleko silnější a víceméně jsme Vary ve třetí třetině k ničemu nepustili. Tak bych si to představoval, kdybychom hráli tu druhou tak, jako v té třetí třetině. Ale jinak náš dobrý výkon, skvělé tři body a doufám, že se naše hra trochu zvedne a že budeme bodovat pravidelnějil," dodal.

BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Gewiese (Osburn, Rohdin), 14. Fořt (Lantoši, Järvinen), 19. Bernad (Lantoši, Järvinen), 54. Fořt (Lantoši, Järvinen) - 33. Jiskra. Rozhodčí: T. Veselý, Šindel - Hynek, Špůr. Vyloučení: 1:3. Využití: 2:0. Diváci: 3014.

Mladá Boleslav: J. Růžička - F. Pavlík, Pyrochta, Osburn, Gewiese, Bernad, Jánošík - Lantoši, Järvinen, Krivošík - Skalický, Fořt, Hradec - Malínek, O. Roman, Rohdin - J. Půček, Závora, Dvořáček. Trenér: Král.

Karlovy Vary: Frodl - Stříteský, M. Rohan, Huttula, Plutnar, Bartejs, Pulpán, A. Rulík - Hladonik, Jiskra, O. Procházka - Kangasniemi, Gríger, T. Rachůnek - Kružík, Kofroň, T. Redlich - R. Přikryl, Koffer. Trenér: Eismann.