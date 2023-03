Vedení klubu si stanovilo vysoké cíle, přestože po sestupu do třetí nejvyšší nebylo ve snadné pozici. „Nezůstal zde kámen na kameni a vše se muselo budovat od začátku. V dubnu nebyl podepsaný jediný hráč a za tak krátkou dobu jsme vytvořili konkurenceschopný tým. Velký dík patří sponzorům a městu Benátky nad Jizerou, kteří díky financím umožnili příchod tak kvalitních hráčů,“ vzpomíná Stehlík na jaro loňského roku.

Do týmu se jemu i jeho kolegům podařilo přivést opravdu hodně zvučná jména. Do brankoviště přišel z Kolína Martin Sejpal a ze stejného klubu ulovili Benátečtí i produktivního útočníka Davida Šafránka. Z Kobry Praha pak přišel Kamil Bříška, tedy další útočník, který sbírá body pravidelně po hrstech.

„Byla pro nás priorita získat právě Šafránka s Bříškou, kteří jsou rozdílovými hráči. Každý, kdo někdy přišel do úplně nového týmu, kde na sebe hráči nejsou zvyklí, dokáže pochopit, jak je těžké hrát svoji hru a prosadit se. Kluci se s tím ale popasovali dobře a odrazem toho je jejich vysoké postavení v kanadském bodování,“ popisuje sportovní manažer týmu.

Hokejová krádež. Duel Praha vs. Brno narušil zloděj, ze sbírky na výstroj je hit

Není divu, že s jejich výkony je spokojený. Šafránek zapsal ve 40 zápasech 60 bodů za 33 gólů a 28 asistencí, Bříška pak odehrál o čtyři zápasy méně a na kontě má jen o jediný bod míň. I proto je Stehlík rád, že může fanoušky potěšit dobrou zprávou. „Dnes už můžu prozradit, že budou i v následující sezoně oblékat náš dres.“

Ani dva extrémně produktivní a zkušení útočníci ale nedovedli mužstvo k výraznějšímu úspěchu. Benátky se neprobojovaly do první osmičky, která hrála nadstavbu A, a ve skupině B skončily až na třetím místě. Byly tedy prvním týmem, který nepostoupil do play off.

„Zaspali jsme na začátku a také ve dvou nezvládnutých klíčových zápasech. Prohra s Vrchlabím nás připravila o přímý postup do osmičky a prohra doma s Děčínem nás připravila o jistotu předkola,“ má jasno Stehlík.

Do play off jdeme s čistou hlavou, hlásí Kalous před sérií s Brnem

„Bota nás tlačila v obraně a v sezoně se povedl příchod Venci Čížka. Bohužel Venca, ale i někteří klíčoví hráči byli v rozhodujících zápasech nemocní nebo zranění. Do příštího roku se snažíme tým doplnit o dva kvalitní beky a útočníka do prvních dvou lajn. Hledáme také gólmana na pozici jedničky, protože Martin Sejpal u nás pokračovat nebude,“ prozrazuje sportovní manažer klubu.

„Na příští sezonu máme přislíbený stejný rozpočet a kostra týmu bude pokračovat. Můžeme si více vybírat a snažit se správně tým doplnit. Náš cíl je jednoznačně postup do play-off. Přeji si lepší spolupráci s extraligovou juniorkou a ohrávání perspektivních hráčů. Stále si myslím, že zápasy s top týmy druhé ligy jim dají více než juniorská extraliga,“ předkládá Stehlík svou vizi pro další ročník.

V něm počítá i s podporou města, sponzorů a také fanoušků. „S poděkováním nesmím zapomenout ani na skvělé diváky, kteří nás podporovali doma i na venkovních zápasech,“ zakončuje.

Krajská liga: Rakovník končí už ve čtvrtfinále, Mělník vyzve Černošice