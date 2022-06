„Snažíme se být na hráčském trhu aktivní, takže když se naskytla příležitost v podobě Pontuse, neváhali jsme,“ říká sportovní manažer Bruslařů Václav Nedorost. „Asi můžu prozradit, ono to ostatně ani není nijak překvapivé, že jsme nebyli jediní zájemci, a to ani v rámci Čech, takže nás pochopitelně těší, že si Pontus vybral právě nás,“ dodává.

Bruslaři s Pontusem Åbergem počítají coby s rozdílovým hráčem. „Má zkušenosti, má parametry, je šikovný na puku, prim by měl hrát i v přesilovkách,“ vypočítává Åbergovy kvality Nedorost. „Pro mladý tým, jaký máme my, by to měl být ideální parťák a zároveň tahoun v jedné osobě,“ dodává.

Profil Pontuse Åbergema

Osmadvacetiletý útočník Pontus Åberg je rodák ze Stockholmu, hokejově vyrostl v týmu Djurgårdens IF, kde v osmnácti poprvé nastoupil za dospělé. V sezoně 2013/2014 se přesunul do Färjestad BK, ovšem jen na rok, pak vyrazil do zámoří. Nashville Predators jej draftovali už v létě 2012, o dva roky později ho povolali na svou farmu v Milwaukee, kde strávil celé dvě sezony. Postupem času se ovšem dostal až do kádru samotného Nashvillu, s nímž se v sezoně 2016/2017 probojoval až do finále NHL. Åberg v něm vstřelil branku, samotný Nashville ale prohrál 2:4 na zápasy s Pittsburghem.

V dresu Predators strávil ještě další dvě sezony, v průběhu ročníku 2017/2018 byl ale vyměněn do Edmontonu, o sezonu později do Anaheimu a posléze ještě do Toronta.

V samotné NHL sice ne, v AHL ale Åberg dokázal udělat přes čtyřicet kanadských bodů.

Sezonu 2020/2021 strávil v Traktoru Čeljabinsk, o rok později to ještě jednou zkusil v Kanadě, uplynulý ročník ale dohrával doma ve Švédsku, konkrétně v Timrå IK. Sezona to musela být nepochybně složitá, neboť Timrå obhajovala (nakonec úspěšně) svou účast ve švédské nejvyšší soutěži. Pro Åberga to nicméně muselo mít hořkosladkou příchuť, neboť o soutěž níž poslal tým, v němž vyrostl – Djurgårdens IF.

Åberg má rovněž zlato s U16, bronz s U17, dvě stříbra s U18 (jednou byl nejlepším střelcem Memoriálu Ivana Hlinky) a ještě jeden bronz s U20.