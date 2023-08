Hokejisté Mladé Boleslavi podlehli na domácím ledě v dalším přípravném zápase Litvínovu 1:2.

Přípravné utkání: BK Mladá Boleslav - Verva Litvínov | Foto: Jan Pavlíček

Šest zápasů – pět porážek. Taková je letní bilance hokejistů Mladé Boleslavi po čtvrtečním zápase s Litvínovem, jemuž Bruslaři podlehli na vlastním ledě 1:2.

„Rozhodli jsme se, že dnešní utkání odehrajeme na tři formace, aby to bylo takové kondiční a pro hráče to byl větší zápřah. Z tohoto pohledu utkání splnilo svůj účel. Ve hře ale bylo hodně nepřesností. Může to být třeba i ledem. V hale bylo téměř sedmadvacet stupňů, což pro led asi není úplně ideální,“ řekl po zápase kouč Boleslavi Václav Pletka. A pokračoval: „Velká škoda jsou nevyužité šance. Čtyřikrát jedeme sami na branku, pak jednou pustíme do brejku soupeře a oni se prosadí. Přesilovky ještě také nejsou optimální, ale ještě máme dva tři týdny do soutěže. Pokračujeme v práci a já věřím, že se na všechno dobře připravíme.“

Na úvodní gól zápasu se čekalo do 39. minuty, kdy otevřel skóre hostující Nicolas Hlava. Třetí a závěrečná třetina se nesla v duchu emocí. Vřelo to na střídačkách i na ledu. Po pěti minutách pobytu na ledové ploše se do Janise Jakse pustil kapitán Boleslavi Jan Stránský a byla z toho pořádná bitka, kterou vyhrál domácí lodivod Jan Stránský. Byl to Filip Pyrochta, který využil přesilovku a Boleslav osvobodil ze 139 minutového čekání na branku a srovnal na 1:1. Vyrovnaný stav netrval dlouho, protože litvínovský Ondřej Kaše prostřelil Filipa Novotného u levé tyče. Více se toho v zápase nestalo a Litvínov si tedy dokráčel pro výhru 2:1.

V příštím týdnu hrají Bruslaři jedno přípravné utkání – v pterý jedou na led Karlových Varů.

BK Mladá Boleslav – HC Verva Litvínov 1:2

Branky a nahrávky: 50. Pyrochta (Lantoši) - 39. Hlava (Jaks, Kaše), 52. Kaše (Gut). Rozhodčí: Bernat, Pražák – Šimánek, Hnát. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.

Boleslav: Novotný – Pyrochta, Pláněk, Jeřábek, Osburn, Bernad, Štibingr, Jeřábek – Lantoši, Järvinen, Aaltonen – Söderlund, Roman, Skalický – Dvořáček, Malát, Stránský – Šmerha.

Litvínov: Tomek – Strejček, Zile, Jaks, Czuczman, Zeman, Demel – Koblasa, Sukel', Kudrna – Válek, Gut, Kaše – Abdul, Jícha, Hlava – Helt, Jurčík, Havelka.