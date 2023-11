Benátky na druholigové favority v letošní sezoně umí. Podruhé se jim ale favorizovaný Tábor překvapit nepodařilo. Po nedávné remíze na jihu Čech hosté neponechali nic náhodě a hned po necelých dvou minutách hry se ujali vedení. I když domácí nepůsobili vůbec odevzdaným dojmem, zkušenější sok držel tento zápas pevně ve svých rukou. Zlomovou by se dala nazvat branka devět vteřin před koncem druhé třetiny. V závěru zápasu potvrdil výhru svého týmu 4:1 útočník Dančišin. Benátečtí tak prohráli před svými diváky v této sezóně již pošesté.

HC Tábor - HC Benátky nad Jizerou 5:2. | Foto: Tomáš Danko

Vstup do utkání vyšel táborským hráčům na jedničku. Neuplynuly ještě ani dvě minuty hry, když střelu Adama Čížka dorazil za Brázdilova záda Šulek. I nadále diktovali táborští hráči tempo hry, benátecká obrana včetně jistého brankáře Brázdila ale odolávala. Na benáteckého maskovaného muže si nepřišel z těsné blízkosti Matušík. Na druhé straně při přečíslení dvou hráčů proti jedinému hostujícímu netrefil ideálně Kučerovu přihrávku Hozák.

Také úvod druhé třetiny vyšel lépe renomovanějšímu soupeři. Podobně jako v prvním případě slavil důraz před brankovištěm, kde se tentokrát nejlépe orientoval Zadražil. Benátecká odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Po kombinaci třetího útoku zakončoval za záda přesunujícího se Gáby Dvořák.

Benátecké hráče vstřelená branka nabudila a vyrovnání viselo ve vzduchu. Šafránkovu střelu umě tečoval Zumr, kotouč skákal po rameni táborského brankáře, za brankovou čáru se ale nepřekulil. Chvíli na to se před Gábou zjevil zcela osamocený Havlas, zkušený brankář ale čaroval svojí lapačkou. Dvougólové vedení svému týmu mohl vrátit Severa, ale také Brázdil držel akcie benáteckého týmu nad vodou. Podobně jako při příležitosti Dančišina.

V poslední minutě prostřední části hry putoval na trestnou lavici Šafránek, strávil na ní pouhých jedenadvacet vteřin. Milfait zpoza branky našel Matušíka, který střelou k bližší tyče rozvlnil síť.

V závěrečné části hry vsadili hosté spíše na opatrnější hokej s poctivou defenzívou. Přesto mohl prakticky rozhodnout zápas Šulek, který ale trefil pouze Brázdilovu vyrážečku. Následně byl vyloučen Severa. Domácí si ale v přesilové hře potřebný tlak nevypracovali, navíc pozapomněli na zadní vrátka. Šulek předkládal kotouč Hubatovi, který ale z ideální pozice minul.

Zdramatizovat utkání mohl dvě a půl minuty před koncem mladík Peca, který rozezvonil pravou tyč táborské branky. Chvíli nato dostal příliš volného prostoru před brankovištěm Dančišin, jenž napsal poslední tečku za tímto kláním.

Očima trenérů

Martin Novák, Benátky: V rozhodujících chvílích zápasu prokázal Tábor své kvality, ne nadarmo je na prvním místě. Do dnešního utkání jsme nastoupili s devíti hráči mladších třiadvaceti let, pro které to byla obrovská škola. Doufám, že se od tohoto výkonu odpíchneme k lepším výsledkům. Samozřejmě není příjemné pořád prohrávat. Musíme se dívat také na to, v jaké jsme situaci. Máme zraněné i nemocné hráče a také to, že dáváme šanci mladým klukům. Představujeme si ale lepší výsledky. Snažíme se, v tréninku makáme, a pokud budeme hrát tak, jako dnes ve druhé třetině, nebojím se, že lepší výsledky nepřijdou.

Tomáš Matušík, Tábor: Nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Pravděpodobně ho rozhodl třetí gól na konci druhé třetiny. Myslím si ale, že jsme si zasloužili vyhrát, protože jsme měli herní převahu. Nicméně Benátky hrály opravdu dobře a obětavě. Máme trošku problém se střílením branek. Pokud bychom ve druhé třetině proměnili několik šancí, tak mohla být třetí třetina v klidu. Máme ale tři body, zvítězili jsme 4:1, inkasovali jsme pouze jedenkrát, takže jsme spokojení.

HC Benátky nad Jizerou – HC Tábor 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky: 26. Dvořák (Husák, Hejňák) – 2. Šulek (A. Čížek), 24. Zadražil (Severa, Milfait), 40. Matušík (Milfait, Dančišin), 59. Dančišin (Hubata, Šulek). Vyloučení: 2:3. Rozhodčí: Bernat – Hradil, Žídek. Diváci: 130.

Benátky: Brázdil – Klodner, Kliment, Antoš, Lytvynov, Mašek, V. Čížek – Zumr, Šafránek, Jankovský – Kučera, Havlas, Hozák – Dvořák, Husák, Hejňák – Plíšek, Vágner, Peca.

Tábor: Gába – Plášil, Hubata, Suchánek, Říha, Černý, A. Čížek – Zadražil, Milfait, Severa – Seidl, Matušík, Zeman – Bárta, Dančišin, Šulek – Nevšímal, Zíb, Duda.