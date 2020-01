Ráz zápasu udala z domácí strany herně i výsledkově nepovedená úvodní třetina. V ní Benátečtí inkasovali mimo jiné dokonce ve vlastním oslabení a prohráli ji 0:2. Druhá třetina byla z pohledu Jirušových svěřenců jednoznačně nejlepší, leč manko bylo i po ní stále dvoubrankové. Když se domácím podařilo v závěrečné periodě dostat podruhé v utkání na dostřel, rázem inkasovali z hole ex-benáteckého Husy a závěr si hostující tým již pohlídal.

Benátečtí do utkání určitě nevstoupili špatně. Od samého začátku se usadili před Štůralovou branou a hned v úvodní minutě hosté museli třikrát vyhodit na icing. O to studenější byla gólová akce Jestřábů ze 3. minuty, kdy Petr Chlán dostal kotouč k bližší tyčce a hosté se mohli radovat. Vyrovnat mohli Benátečtí o chvíli později při přesilové hře nařízené za zákrok Březáka. Kromě Havlínovy střely si v ní ale nic nevypracovali. Naopak za vlastní brankou přišel o puk Buchtela, zkušený Tomáš Nouza vyjel před Žajdlíka a červené světlo svítilo podruhé.

S benáteckým týmem obdržené branky určitě zamávaly a hosté zlobili. Při svých šancích ale nezvýšili Žálčík s Krejčíkem. Na druhé straně byla Kolmannova střela na poslední chvíli přizvednuta do ochranné sítě. Domácí brankář byl rozhodně zaměstnanějším mužem, žádný jiný puk ale v úvodní třetině za svá záda již nepustil.

V poslední pětiminutovce této části neuspěl na jedné straně Šafařovský. Na té druhé měl ostře nabito Březák, trefil se ale do ochranné sítě. V závěru byl potrestán domácí Havlín, přesilová hra se Jestřábům překlenula do druhé třetiny, leč brankou ji Lubinovi svěřenci nezhodnotili.

Ostatně v početních výhodách se příliš nedařilo ani domácímu týmu. Přesto ve 33. minutě čtyři vteřinky po návratu vyloučeného Mušky na led, Duda cizelérsky našel Ondřeje Chrtka a ten poprvé překonal velmi dobrého Štůralu. Chvíli poté byl vyloučen Chlán a domácí ždímali svého soka, ten však, včele se Štůralou, odolával. Naopak následně vyloučeného Jiruše brzy napodobil Kunst a před hosty stála poměrně dlouhá dvojnásobná přesilovka. Tu také prostějovští hráči využili. Po Račukově akci zakončoval Tomáš Divíšek a puk zřejmě skončil v brance, neboť hlavní rozhodčí s jejím uznáním nepochybovali.

Závěrečné tři minuty patřily nabuzeným hostům, také Žajdlík ale držel akcie svého týmu. Hned v úvodu třetí třetiny byl potřetí v zápase poslán na trestnou lavici hostující Chlán. Ani tentokrát se benáteckému týmu přesilovka nepovedla. Za zmínku tak snad stojí závar, při kterém Duda nepřetlačil Štůralův beton. Chvíli po jejím konci se blýskl sólovou akcí Buchtela, jeho zakončení ale lapil Štůrala.

Na druhé straně neuspěl po akci Račuka Hrníčko ani chvíli poté Nouza. Hrníčko měl další šanci deset minut před koncem zápasu, i tentokrát si ale Žajdlík poradil. Domácímu brankáři přibývaly zákroky také po střelách Žálčíka či opět Nouzy. Ve vyložené šanci se poté ocitl Pochobradský, který ale bližší tyčku minul. Čtvrtý gól nepřidal ani Divíšek chytrou tečí. Naopak na druhé straně vystřelil od modré čáry Havlín a Petr Wiencek přesně tečoval kotouč mimo dosah prostějovského brankáře.

Benáteckému týmu tak svitla šance na bodový zisk. Jednobranková ztráta měla ale doslova jepičí život. Po pohledné kombinaci exbenáteckých hráčů našel Hrníčko Jakuba Husu a ten pokořil Žajdlíka mezi betony. Závěr patřil v pohodě hrajícím hostům. Nejprve se Divíšek protlačil před branku, prostor mezi tyčemi ale minul. Následně po akci Račuka s Hrníčkem se kotouč odrazil k Jakubu Březákovi, který propálil vše, co mu stálo v cestě. Pěknou akci předvedla také dvojice Novák-Chlán, druhý jmenovaný však trefil Havlínovu hůl, od které se puk odrazil nad branku.

Domácí kouč Valdemar Jiruš byl samozřejmě nespokojený: „K utkání musím být hodně kritický. Nezvládli jsme ho ve svých hlavách. Začátek zápasu jsme trošku podcenili a nechali si dát dvě laciné branky. Poté jsme to doháněli. Opět jsme nevyužili sedm přesilových her, vrátili jsme se tak mílovými kroky zpátky. K dnešnímu utkání si musíme sednout a rozebrat si ho, protože jsme to nebyli my. Nyní máme den volna, poté se připravíme na další utkání.“

Benátky – Prostějov 2:5

Branky a nahrávky: 33. Chrtek (Duda, Buchtela), 54. Wiencek (Havlín, Dlouhý) – 3. Chlán (Pochobradský, Novák), 6. Nouza, 37. Divíšek (Račuk, Žálčík), 54. Husa (Hrníčko, Račuk), 57. Březák (Račuk, Hrníčko).

ONDŘEJ NEJEDLO