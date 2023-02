Asi se to už dá hodnotit, částečně o tom vypovídá i to, že jsme se nedostali do nadstavby A. Vychází to z toho, že jsme se na začátku hledali. Dostávali jsme strašně moc gólů a některé zápasy jsme nezvládli. Měli jsme dobrou pasáž v listopadu, kdy jsme měli hodně dobrých výsledků. I když jsme ale třeba měli na body, tak jsme z takových zápasů často neměli nic. Nakonec jsme se do skupiny A nedostali. Teď bychom proto chtěli držet první dvě místa, která zaručují postup do předkola play off. To je teď náš aktuální cíl.

Zatím se vám v nadstavbě B daří. Jaká je tedy celková ambice? Kam až byste chtěli dojít?

Určitě bychom si chtěli podržet první dvě místa a dostat se do předkola. Ještě je před námi osm zápasů a trochu nám dýchají na paty Děčín s Chebem. V předkole bychom pak chtěli uspět. Nevím, jak to bude vycházet, vím, že teď je tam Kobra a Most. To jsou zrovna zápasy, ve kterých to vypadalo, že jsme měli opticky navrch, ale třeba jsme je jasně prohráli. Rádi bychom určitě přešli přes předkolo.

O kapku lepší hokej. Boleslav jede ke speciálnímu utkání pod Ještěd

S Kolínem jste zažil postup do Chance ligy, teď jste šel do týmu, který naopak sestoupil. V čem je to specifické?

Je to určitě specifické hlavně tím, že než se spadlo, tak to měl celé pod palcem Liberec. Teď to začalo fungovat úplně od znovu. Začali to dělat noví lidé a začal se budovat kádr. Já neměl žádná přehnaná očekávání, protože vím, že budování kádru není na pár měsíců. To trvá dva tři roky. To se letos taky ukázalo, že to nejde jen tak a hned začít fungovat a vědět o všem.

Před sezonou se hodně mluvilo o tom, že druhá liga půjde kvalitou nahoru. Je to tak?

Asi to stouplo. Hlavně tím, že je tam víc týmů, které mají ambice na postup. Předtím, když jsem druhou ligu hrál, tak se před sezonou vědělo třeba o jednom týmu, který byl opravdu nadupaný a šel si za postupem od začátku. Letos je tam týmů daleko víc. Jsou tam Letňany, Tábor, Příbram, Chomutov, Ústí… To jsou týmy, které by asi postup braly. Dřív týmy byly dobré, ale cíl postoupit do první ligy neměly. Tím nechci říct, že by nechtěly být první a vyhrát, ale třeba to v klubu nebylo nastavené tak, že je cíl postoupit do Chance ligy. Bylo to tak, že byl kvalitní tým, chtělo se hrát nahoře a udělat nějaký dobrý výsledek. Letos je tam ale najednou několik týmů, které si jdou za postupem.

Křivda za neuznaný gól. Kolínskému klubu se omluvil šéf komise rozhodčích

Jak ozvláštnily ligu výrazné tváře se zkušenostmi z extraligy? Namátkou třeba Viktor Hübl, František Lukeš nebo Jakub Suchánek?

Samozřejmě je to znát, že jsou to zkušení hráči a mají něco odehraného. Jsou schopní si na ledě dovolit spoustu věcí a většinou jim to díky zkušenostem vyjde. Já osobně třeba hraju radši proti takovým pardálům, kteří si to umí strčit, než proti mladým klukům, kteří tam lítají a hokej skoro kazí. Je to hokejovější než nějaké nastřelování. To je ale jenom můj názor.

Ve 34 zápasech jste posbíral už 46 bodů, což je parádní počin. Jak si to užíváte?

Baví mě to. Hlavně z toho důvodu, že v Benátkách mám dobrou pozici, hraju hodně, hraju přesilovky a důležité momenty. Daří se mi občas dát gól a to je to, co mě na hokeji baví. Proto ho odmala hraju. Já jsem spokojený.

Když jsme spolu naposledy mluvili, bavili jsme se o vašem konci v Kolíně, který nebyl ideální. Sledujete dál, jak si Kolín stojí v Chance lize?

Sleduju to asi stejně, jako sleduju extraligu. Vím, jaké byly výsledky, projedu si, kdo s kým hrál, ale že bych to vyloženě sledoval, to ne.

Konec v Kolíně pro mě nebyl šok, říká Šafránek. Kam povedou jeho další kroky?

Po našem rozhovoru o vašem konci v Kolíně se vzedmula velká vlna pozitivních komentářů ze strany kolínských fanoušků. Potěšilo vás to?

To pro mě bylo největší potěšení. Jsem moc rád, že jsem v lidech zanechal nějakou vzpomínku. V Kolíně s fanoušky jsem měl vždycky výborný vztah. Strašně mě to potěšilo, vážím si toho. Dokázalo to, jak lidé v Kolíně mají rádi hokej.

David Šafránek a Chance liga. Jak to vidíte do budoucna? Čísla ve druhé lize jasně ukazují, že byste na to pořád měl.

Teď byl konec přestupního období a zaznamenali jsme nějakou nabídku do Chance ligy. Mě by to lákalo už pouze z hokejového hlediska, že je to vyšší soutěž. Když to vezmu ze stránky rozumu, tak je to pro mě v tuhle chvíli uzavřená kapitola.

Proto jste tu nabídku odmítl?

Ano. Já nad ní ani moc neuvažoval. Nevím ani, jestli by s tím Benátky souhlasily, nebo ne. Nebyl důvod to zjišťovat. Pro mě by to nebylo výhodné.

Putování po zimácích: Benátecký stadion byl postaven jako lednička