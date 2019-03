Oba soupeři se potkávají vůbec poprvé. Napíšou novou story. Přesto o příběh není nouze už nyní. Nejpalčivější je střet mladoboleslavských Oldricha Kotvana a Davida Šťastného proti Zlínu. Klubu, který je objevil a poprvé vyslal do extraligových bojů.

„Je to pro mě skoro mateřský klub, strávil jsem tam pět let a oblíbil jsem si to tam. Je tam takové domácí prostředí, dostal jsem tam poprvé šanci v extralize. Tenhle klub mi přirostl k srdci. Bude to pro mě pikantní,“ přiznal po nedělním tréninku Oldrich Kotvan, který se Zlínem slavil dokonce mistrovský titul v roce 2014.

„Na Zlín vzpomínám rád, zažil jsem tam dlouhé období, mám to tam rád,“ přidal se i David Šťastný, který odehrál ve Zlíně čtyři sezony (2014 – 2018) a vloni se vypracoval dokonce do české reprezentace. „Se Šťávou se známe, je to dobrý hokejista, ale zaměřovat se na něj nebudu,“ tvrdil Pavel Kubiš.

Teď chtějí Kotvan i Šťastný svůj bývalý klub poslat na dovolenou. Zatímco oni mají extra motivaci, ve zlínské kabině není tenhle souboj nijak výjimečný. „Vůbec to není speciální. Proti nám hrál za Kometu Holas (Holík) společně snad s půlkou Zlína. Za ty roky, co to hraji, se tady vystřídalo hodně kluků, proti kterým nyní hraji,“ připomněl Kubiš známý fakt, že se jako soupeři vracejí odchovanci i bývalí hráči se životopisy, ve kterých má Zlín pevné místo a mnohdy i místo narození.

„V kontaktu s většinou kluků jsem, hecovačky už mezi námi proběhly,“ usmál se Kotvan. „I já se hecuji s pár hráči,“ potvrdil i Šťastný.

Zatím oba tábory před sérií mluvily o soupeři s respektem a úctou. „Jsou hodně bruslivý mančaft. Bude to těžké, ale doufám, že tento tým má v sobě sílu a nespokojíme se s tím, že hrajeme předkolo jako vloni,“ připomněl nejproduktivnější muž Zlína v základní části Jiří Ondráček loňskou nevydařenou sérii s Olomoucí. „Doufám, že letos to bude lepší a zvládneme to. Věřím, že můžeme překvapit. Neřekli jsme poslední slovo,“ vzkázal Ondráček.

„Jsou to bruslaři, mají to v názvu. Jsou nepříjemní, hlavně ta jejich první lajna s Vondrkou a Klepišem,“ zmínil útočník Pavel Kubiš dvě výrazné produktivní individuality v dresu soupeře. „My se na ně podíváme, uděláme rozbor a připravíme se na ně,“ slíbil zastupující kapitán za zraněného Tomáše Žižku.

„Hrají urputný hokej, bojují, tlačí se do brány. Dobře brání předbrankový prostor. Určitě bude hodně soubojů, bruslení, agresivity a důrazného hokeje,“ tuší Šťastný. „Nám se ze začátku nedařilo, měli to s námi lehčí. Teď je porazíme třikrát my, doufám,“ připomněl přerovský odchovanec horší vzájemnou bilanci se Zlínem, který v sezoně Boleslav třikrát porazil. „Určitě to budeme chtít obrátit,“ přeje si asistent mladoboleslavského trenéra Hořavy Pavel Patera.

„Pro zlínský hokej je to úspěch. Boleslav hraje fyzicky silný hokej, dobře bruslí, čeká nás velmi bojovný zápas. Celkově vidím šance padesát na padesát,“ myslí si kouč Zlína Robert Svoboda, který kromě kapitána Žižky nemůže počítat ani s bekem Řezníčkem a útočníkem Fryšarou. Po vyřazení Přerova z play-off první ligy se do Zlína v rámci střídavého startu přestěhovali zadáci Zbořil s Novotným.

„Hrají bojovný a houževnatý hokej. Od té doby, co nastoupil trenér Svoboda, nastolil nový systém a kluci ho dodržují. Hrají hodně týmově. Vyšvihli se nahoru i kluci, co dřív hrávali čtvrtou lajnu. Dostali šanci a začali bodovat,“ připomněl Kotvan výrazný posun v hierarchii týmu Ondráčka, Fořta či Kubiše. „Na tom budeme stavět,“ potvrdil zlínský stratég.

Ten spoléhá i na brankářskou jedničku Libora Kašíka, v Mladé Boleslavi odchytal více zápasů slovinský reprezentant Krošejl, ovšem v posledním vzájemném zápase vychytal Berany Růžička. „Vloni jsem řekl, že to může být o Kašovi, ale nevyšlo to. Vždycky je play-off o gólmanech, ale samozřejmě je to i o tom dát nějaký gól. Vloni se nám to nedařilo,“ vybavil si Ondráček.

Celá série hraná na tři vítězné duely startuje v pondělí. Úvodní dvě utkání bude hostit ŠKOENERGO Aréna, v pondělí i v úterý je začátek naplánován až na 19:00. Potom se série přesune do Baťova města, kde se bude hrát ve čtvrtek, případně potom i v pátek. Potenciální páté utkání se potom odehraje v neděli opět na boleslavském ledě. Ve čtvrtfinále čeká na postupujícího jeden z dvojice nejlepších týmů po základní části Liberec – Třinec.

DANIEL OSTRČILÍK, MICHAL KONVALINA