Téměř tisícovka diváků na ústeckém zimním stadionu sledovala drama, jako vystřižené ze severské detektivky. Benátečtí podruhé v sérii dokonale zaskočili svého soka, vždyť již v 7. minutě vedli o tři branky. Ústeckému Slovanu se ve druhé třetině podařilo nejen vyrovnat, dokonce se dostal i do vedení. Novákovi svěřenci však dvěma slepenými góly ze závěru druhé periody opět převážili misky vah na svoji stranu a na začátku té třetí přidali další zásah. Domácí ale podruhé srovnali a začal nelítostný boj kdo s koho. Šest minut před koncem ujel Řepík a vstřelil postupový gól, výhru pak zásahem do prázdné branky pečetil Jankovský.

Hokejisté HC Benátky prohráli v dohrávce 27. kola 2. ligy Západ s HK Kralupy 3:6 | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Pouze s minimální korekcí oproti minulému zápasu nastupovali benátečtí hokejisté do třetího, rozhodujícího, střetnutí předkola druholigového play-off. Nemocného Vágnera nahradil ve třetí útočné formaci Peca. Nástup do zápasu měli hosté, podobně jako v úvodním klání na ústeckém ledě, jako z říše snů. Již po čtyřech minutách zachytil v útočném pásmu kapitán Šafránek přihrávku Rudovského, vyjel si do mezikruží a přesnou střelou pod lapačku pokořil Stahla.

O další dvě a půl minuty později oslovila přesná Jankovského přihrávka na kruhu napřaženého Šafránka, který svoji druhou brankou rozjásal benáteckou střídačku. Po dalších osmnácti sekundách se na levém křídle uvolnil mladík Peca, nahrál najíždějícímu Zumrovi, jenž uklidil puk přesně pod břevno a hrdina předchozího duelu, ústecký brankář Stahl, mizel na střídačku.

Jeho náhradník Klika se ihned prezentoval několika úspěšnými zákroky, jimiž podržel svůj tým. Zaskočení hráči ze severu Čech se dlouho nemohli dostat do hry a vytvořit si vážnější šanci. Přesto čtyři minuty před sirénou tečoval Anosov Funkovu střelu od modré do tyče a následně uspěl i se svoji dorážkou. Započal tak úspěšnou stíhací jízdu, která vrcholila ve druhé třetině.

Hned na jejím začátku totiž Rudovský před brankovištěm přetlačil benátecké obránce a umě tečoval Amirovovu střelu od modré čáry. Slovanu byl plný led, čemuž dopomohly také početní výhody. Hned tu první, po Kneslově faulu, svěřenci trenéra Kanise využili, byť až v jejím úplném závěru. Knesl již stál mezi dvířky trestné lavice, když Simonovu střílenou přihrávku tečoval Dubský a začínalo se od znovu.

Stažené tříbrankové manko určitě nalilo Slovanu novou krev do žil, ten byl nebezpečnější a před Brázdilem to několikrát pořádně hořelo. Ústecká střídačka už zvedala ruce nad hlavu po střele Amirova, ta ale letěla o malý kousek nad břevno. Poté byl za vyhození puku mimo hřiště potrestán Peca a Severočeši opět nemilosrdně trestali, znovu v samém závěru početní výhody, tentokrát patnáct sekund před vypršením Pecova trestu.

Po závaru před Brázdilem srazil strážce benátecké branky kotouč jen k volnému Bernatovi, který mířil přesně i ve třetím vzájemném zápase ve vyřazovací části a nad hosty se začala smrákat černá mračna.

K vyrovnání dopomohl benáteckému týmu do té doby naprosto bezchybný náhradní gólman Klika, který hrál s kotoučem mimo výseč, což hlavní rozhodčí Glanc ohodnotil menším trestem. I když se přesilová hra hostům zprvu nedařila, Lytvynov po šestatřiceti sekundách početní výhody vysunul Jankovského, který se probil do mezikruží a bekhendovou střelou namířil přesně k tyči.

O necelé dvě minuty později zatáhl Antoš kotouč až za Klikovu branku, odkud přesně načasoval přihrávku na nedostatečně obsazeného Hozáka a Benátečtí byli opět ve vedení. V závěru druhé třetiny putoval na trestnou lavici Bernat, jehož trest se přenášel také do třetí třetiny.

Po minutě hry přepustil Jankovského přihrávku Havlas na lépe postaveného Šafránka, který svoji třetí brankou v zápase postavil ústecký Slovan do velmi těžké pozice. Ještě hůře mohlo být s domácími po Novotného trestu, další přesilovku ale benátecký tým nevyužil.

Ve 46. minutě byla Hovsepjanova přihrávka před branku sražena pouze k hlídkujícímu Novotnému, který bekhendem mířil přesně k tyči a dostal svůj tým opět do těsného kontaktu. Ve vzduchu viselo velké drama. Tlak Slovanu umocnil faul obránce Antoše. Při následné přesilovce vznikl po Funkově střele od modré před Brázdilem velký závar, domácí se ale kýženého vyrovnání zatím nedočkali.

Úspěšnější byli až při další početní výhodě. Za katrem seděl Knesl, jehož po pětačtyřiceti sekundách poslala zpět na led Simonova teč Dubského střely z kruhu.

Benátecké druhé vyrovnání v zápase psychicky nesrazilo. Běžela 54. minuta, když na Hozákovu dlouhou přihrávku nedosáhl ve středním pásmu domácí Dubský, za jehož zády se zjevil volný Řepík a pospíchal sám na Kliku, toho zmátl bekhendovou kličkou a zasunul mu puk mezi betony. Chvíli poté byl vyloučen hostující Šafránek, oslabení ale sehráli Novákovi svěřenci na jedničku a ústecká střídačka se ještě neodhodlala k odvolání Kliky a ke hře s šesti hráči v poli. To nastalo až těsně po návratu Šafránka na ledovou plochu.

V následné power play si domácí vypracovali tlak, který ale hosté ustáli a naopak sami udeřili. Řepík přesnou přihrávkou poslal do sóla na prázdnou svatyni Jankovského, který pečetil výhru. Při brankové střele byl nešetrně a zákeřně zezadu seknut zkušeným obráncem Trefným, jehož zbytečný přestupek ale zůstal bez povšimnutí rozhodčího Glance. Záda produktivního benáteckého útočníka nesou Trefného podpis v podobě nepěkného šrámu. Ani tohle ale nemohlo ubrat na benátecké nespoutané radosti. Novákovi svěřenci oslavili postup do osmifinále play-off, v němž je čeká renomovaný Tábor.

Trenéři po utkání

Jaroslav Roubík, Ústí: Zprvu bych chtěl pogratulovat soupeři k postupu. Dnes byl střelecky hodně aktivní a vše mu tam spadlo. Nám už došly síly. Neměli jsme dobrý začátek, poté jsme se ale do utkání dostali. Od poloviny zápasu bylo na našich hráčích vidět, že už jsme tolik nemohli, protože těsně před play-off jsme byli snad všichni nemocní. Klukům můžeme poděkovat za to, že odehráli super sérii. Makali, ale bylo zřejmé, že vždy přišli na střídačku zcela sedření. Soupeř nás dnes vyučoval z produktivity a vstřelil hodně branek. Pro nás je škoda, že nám sezóna skončila před vlastními diváky, ale jak jsem řekl, klukům můžeme jen poděkovat, protože to opravdu odmakali.

Martin Novák, Benátky: Dnešní zápas přesně vystihl celou tuto sérii – každý chvilku tahal pilku. Myslím si, že o ten krůček jsme byli lepší. Dnes jsme to potvrdili fantastickým úvodem, poté nás to trošku ukolébalo. Ústí hrálo do karet perfektní publikum, byla tu nádherná atmosféra. Přesně takové utkání chceme hrát. Doufám, že nyní potrápíme v další sérii Tábor, v níž nemáme absolutně co ztratit. Narazí na sebe David s Goliášem, kdy Tábor má jednoznačně postupové ambice. Disponuje tři až pětkrát vyšším rozpočtem, než máme my. Přesto vím, že je potrápíme. Dnešní vítězství nám nalilo do žil strašně moc energie a neskutečně se už na sérii proti Táboru těšíme. Ústí je mi líto, protože bojovalo, hrálo fantasticky, ale postoupit může jen jeden.

Ústecký Slovan – HC Benátky 6:8 (1:3, 3:2, 2:3)

Branky: 17. Anosov (Funk, Kloz), 22. Rudovský (Amirov, Kloz), 25. Dubský (Simon), 35. Bernat (Simon, Dubský), 46. Novotný (Hovsepjan, Kuchynka), 51. Simon (Dubský) – 4. Šafránek (Kučera, Mašek), 7. Šafránek (Jankovský, Kučera), 7. Zumr (Peca, Martínek), 38. Jankovský (Lytvynov, Šafránek), 39. Hozák (Antoš), 41. Šafránek (Jankovský, Zumr), 54. Řepík (Hozák, Lytvynov), 60. Jankovský (Řepík, Antoš). Vyloučení: 5:9. Využití: 3:1. Rozhodčí: Glanc – Baxa, Toman. Diváci: 991.

Ústí nad Labem: Stahl (7. Klika) – Gottfried, Trefný, Funk, Amirov, Popela, Hovsepjan, Polata – Dubský, Bernat, Simon – Rudovský, Kloz, Anosov – Kuchynka, Bláha, Novotný

Benátky: Brázdil – Antoš, Lytvynov, Knesl, Kliment, Mašek, Němeček – Řepík, Havlas, Hozák – Kučera, Šafránek, Jankovský – Martínek, Zumr, Peca