Bruslaři vyhráli jen jeden z osmi posledních zápasů a v tabulce klesli na 10. místo. Rytíře ale v sezoně dvakrát porazili. Kladno je poslední, dvakrát za sebou však vyhrálo. „Doufám, že se herně zvedáme, ale už to tady bylo, že jsme dvakrát vyhráli a pak jsme na to nedokázali navázat. Musíme pokračovat dále," řekl obránce Jakub Babka.

Klikorka je specialistou na Kladno. Pomůže mu také v Boleslavi, kde dlouho hrál?

Mladá Boleslav do 32. kola Tipsport extraligy proti Vítkovicím vstoupila aktivněji a jako první udeřila. Avšak hubené vedení Středočechům vydrželo jen do 27. minuty, poté začali úřadovat domácí hráči. Ostravané vzápětí odskočili do dvoubrankového rozdílu, který si drželi až do třetí části. V ní sice Bruslaři snížili, avšak využitá přesilová hra Vítkovic a prázdná klec stála Mladou Boleslav naději na výhru. Středočeši nestačili na Vítkovice 2:5.

„Tohle už ani není o nějaké smůle. Jsme horší v osobních soubojích, trápí nás střelecká impotence," rozčiloval se po zápase kapitán Mladé Boleslavi Jan Stránský a přiznal, že si v kabině už ledacos řekli. „O nějaké dece ale mluvit nechci. To bychom to mohli rovnou zabalit," dodal.

Zápas na mladoboleslavském ledě startuje v pátek v 17.30 hodin.