V úvodní přesilovce trefil Kousal tyčku Lukešovy branky. V závěru oslabení pak prchli dva hostující hráči domácí obraně a Kohout zakončoval po přihrávce svého spoluhráče do odkryté branky. O téměř jistý gól je připravil bleskovým přesunem brankář Novotný, který přišel před sezonou do Mladé Boleslavi právě z týmu Energetiků. První gól mohl přijít minutu před koncem první části hry, ale puk po Fořtově teči zastavila podruhé v zápase branková konstrukce.

Ve druhé třetině se hra po většinu času odehrávala ve středním pásmu bez výraznějších šancí. Diváci pak viděli alespoň jeden gól, bohužel pro ty domácí to bylo za Novotného záda. Po strkanici v 35. minutě šli na trestnou lavici Jánošík s Bernadem a Varům hra ve čtyřech svědčila. Po osmi vteřinách hry v tomto počtu dorazil Pulpánovu střelu do branky pohotový Gríger. „Bylo tam vyhrané buly a dobrá střela od obránce. Já už jsem pak do puku jenom plácl,“ popisoval nakonec jediný gól zápasu jeho autor.

A byl to tentýž hráč, kdo se mohl prosadit po minutě třetiny třetí, ale jeho střela se tentokrát odrazila jenom od horní tyčky. Boleslav pak mohla také udeřit ve čtyřech, ale Fořt puk za Lukešova záda v oslabení nepropasíroval. To nakonec nedokázal nikdo z domácích, a Vary si tak z Mladé Boleslavi odvezly nejenom tři body, ale také čisté konto.

„Boleslav na nás v prvních deseti minutách vlétla, motali nás ve třetině a chvílemi jsme ani nevěděli, kde jsme. Ale ustáli jsme to a ve druhé třetině se nám podařilo vstřelit gól a naší bojovností jsme to uhráli až do konce,“ řekl k zápasu hostující kouč Václav Skuhravý.

Domácí kouč Petr Haken pak s jeho slovy jenom souhlasil: „Bylo to o první brance, kterou kdybychom v prvních deseti minutách dali, jako proti Kladnu, tak si myslím, že by se nám hrálo o hodně lépe. Obrovská obětavost a výkon brankáře hostů společně s naší střeleckou nemohoucností rozhodla o dnešním výsledku.

BK Mladá Boleslav – HC Energie Karlovy Vary 0:1

Branky a nahrávky: 35. Gríger (Pulpán, Havlín). Rozhodčí: Horák, Hejduk. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2459.

Boleslav: Novotný – Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jeřábek, Stříteský, Jánošík, Štich – Aberg, Lantoši, Šťastný – J. Stránský, Fořt, Kotala – P. Kousal, O. Najman, Kantner – Eberle, Bičevskis, Lunter.

Karlovy Vary: Lukeš – Plutnar, Bartejs, Dlapa, Bernad, Pulpán, Havlín, Rohan – Kohout, Černoch, T. Rachůnek – Beránek, Gríger, Koblasa – Vondráček, Hladonik, Redlich – Kružík, Baláž, Jiskra.