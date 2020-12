Středočeši šli do sobotního utkání v osekané sestavě. Chyběli v ní tři nejproduktivnější hráči – Kryštof Hrabík, Matěj Pekař i Petr Kolmann totiž o den dříve pomohli Liberci v extraligovém klání s Mladou Boleslaví.

Do branky Benátek se po jednozápasové pauze zase vrátil Matěj Žajdlík a hned v první třetině měl spoustu práce. Čelil dvanácti střelám Slavie a dvě propadly za jeho záda. Z dorážky otevřel skóre Petr Kafka a náskok Pražanů navýšil pohotovou ranou z otočky Filip Vlček.

Na jeho trefu záhy odpověděl v přesilovce Adam Dlouhý a po dvaceti minutách byl stav 1:2 z pohledu domácích. Ve druhé třetině si hosté vypracovali rozhodující náskok. Nejprve zvýšil druhým gólem v utkání Petr Kafka a pak využil svižnou akci v přesilovce Filip Kuťák.

Minutu a půl před koncem druhé třetiny se na stadionu strhla pořádná mela. Vše začalo konfliktem mezi domácím útočníkem Šírem a hostujícím obráncem Veberem, kteří se už už hotovili k bitce, ale sudí je zavčasu roztrhli. Emoce však plály naplno a celá situace měla ještě dohru.

Do dění se zapojil známý hokejový bouřlivák Radek Duda, který po aktivní kariéře působí coby skills coach v organizaci Bílých Tygrů. Utkání sledoval z tribuny a ve vypjatém momentu začal z hlediště pokřikovat na útočníka Slavie Petra Vampolu. Ten si slovní ataky nenechal líbit a zdálo se, že by snad byl ochotný přelézt mantinel a jít si to s Dudou vysvětlit. Rozmíšku ukončila až pořadatelská služba ve spolupráci s rozhodčími. Duda byl z arény vyveden a Vampola inkasoval osobní trest do konce zápasu. Pak konečně přišel na řadu zase hokej.

Třetí třetina vyšla lépe domácímu manšaftu. V signalizované výhodě snížil na 2:4 David Aubrecht. A v samém závěru Benátky mocně dotahovaly. Devětašedesát sekund před koncem tečoval v početní výhodě Pabiškovu ránu mimo dosah brankáře Málka Vojtěch Jiruš a rázem to bylo jen o gól.

Půl minuty před koncem dostali Benátečtí k dispozici znovu výhodu jednoho muže v poli a umocnili ji ještě hrou bez brankáře. Na vytoužené srovnání skóre ale nedosáhli. Po dobře rozehraném podzimu tak prohráli čtvrtý zápas z posledních pěti a ztrácí kontakt s absolutním čelem tabulky.

Teď čeká svěřence trenéra Valdemara Jiruše dlouhá zimní přestávka. Další utkání je podle programu druhé nejvyšší soutěže čeká až 6. ledna, kdy by se měli představit na vlastním ledě proti silné Porubě.

HC Benátky nad Jizerou – HC Slavia Praha 3:4 (1:2, 0:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 18. A. Dlouhý (Hujer, D. Špaček), 48. Aubrecht (D. Špaček, A. Dlouhý), 59. Jiruš (Pabiška, Kunst) – 14. Kafka (Gaspar, Veber), 18. Vlček (Jaroslav Bednář, Veber), 26. Kafka (Vampola, Gaspar), 32. Kuťák (Vlček, Kafka). Rozhodčí: Hucl, Jechoutek – Horažďovský, Tvrdík. Vyloučení: 8:11. Využití: 2:1. Bez diváků.

HC Benátky nad Jizerou: Žajdlík – Kunst, Šedivý, T. Hanousek, Böhm, Kovář, Aubrecht – Hujer, Šír, D. Špaček – Pabiška, Čederle, Jiruš – A. Dlouhý, Měchura, Wiencek – Šafařovský, Jansa, Putz.

HC Slavia Praha: Málek – J. Novák, Hejda, Barák, D. Krejčí, Veber, Gaspar, T. Duda – Vlček, Vampola, Kafka – Šteiner, Jaroslav Bednář, Tomica – Kružík, Kuťák, J. Doležal – Jar. Brož, Všetečka, M. Ondráček.