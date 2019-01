Mladá Boleslav - Bruslařský klub získal útočníka Juraje Štefanku a Petera Mikuše z Nižněkamsku.

Vítkovický Juraj Štefanka (vlevo) v klinči se slávistou Romanem Červenkou. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Slovenský hokejový útočník Juraj Štefanka, s kterým přestala počítat pražská Slavia, zamířil do Mladé Boleslavi. V aktuálně posledním celku extraligové tabulky bude působit do konce sezony 2011/12. ČTK to sdělil sportovní manažer Bruslařského klubu Milan Hnilička.

Čtyřiatřicetiletý Štefanka naposledy nastoupil za Slavii 16. listopadu v 21. kole na ledě Plzně. Do pražského klubu přišel v létě z Vítkovic, ale v 21 zápasech v dresu Slavie si připsal jen pět bodů za dvě branky a tři asistence.

Účastník mistrovství světa v letech 2004, 2005 a 2009 v české extralize oblékne dres už osmého klubu. Celkem za Karlovy Vary, Plzeň, Kladno, Vítkovice, Znojmo, Třinec a Slavii odehrál v tuzemské nejvyšší soutěži 524 zápasů a připsal si 280 bodů za 122 branek a 158 přihrávek.

Mladá Boleslav tak získala v krátké době další posilu. Před dvěma týdny přišel kanadský útočník Scott Barney z finského klubu SaiPa Lappeenranta a v pátek slovenský obránce Peter Mikuš z Nižněkamsku.