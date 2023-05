Po Filipu Suchém, Janu Štibingerovi, finském útočníkovi Matti Järvinenovi a americkém obránci Zachu Osburnovi představil Bruslařský klub hned tři další posily pro příští extraligovou sezonu.

Brankář Jan Růžička bude znovu hájit branku BK Mladá Boleslav. | Foto: Jan Pavlíček

Do boleslavského mužstva po čase znovu míří brankář Jan Růžička a útočník Pavol Skalický, zbrusu novou tváří je obránce Filip Pyrochta. Návrat po hostování v Plzni hlásí také útočník Martin Beránek, nikoli ovšem do Mladé Boleslavi, ale do Českých Budějovic, kde působil předtím. K dispozici trenérský štáb v čele s Jiřím Kalousem nebude mít ani Matyáše Kantnera, který by měl po lednovém odchodu do finské KalPy pokračovat v zahraničí i nadále. Už dříve středočeský klub informoval o odchodu Mária Luntera.

Jan RůžičkaZdroj: BK Mladá BoleslavMladoboleslavský rodák a odchovanec Jan Růžička se do známého brankoviště vrací po sezoně, kterou strávil v Hradci Králové a posléze v Pardubicích. „Honza za sebou nemá úplně povedenou sezonu a je si toho dobře vědom. Je to ale kluk s výborným charakterem a tím pádem vím, že na tom bude chtít maximálně zamakat a věci změnit. Všichni tady ho dobře známe a víme, že má na mnohem víc. Věříme, že budeme oporou my jemu i on nám,“ prohlásil na adresu šestadvacetiletého gólmana sportovní ředitel Bruslařů Martin Ševc.

Stejně starý obránce Filip Pyrochta už stihl několik zahraničních angažmá. Uplynulé dva ročníky odehrál ve švédském Luleå HF a předtím ve finském klubu SaiPa. Hokejově třebíčský rodák dorůstal nedaleko Boleslavi v Liberci, coby Bílý Tygr tak v minulosti nastupoval i za tehdy prvoligové Benátky.

Filip PyrochtaZdroj: BK Mladá BoleslavPo dvouleté zkušené v kanadské juniorské soutěži se vrátil do libereckého áčka. Další extraligové starty už posbíral po další sezoně v záméří v AHL za Brno a Vítkovice, odkud v roce 2021 zamířil na sever Evropy. V minulých sezonách nahlédl i do seniorské reprezentace.

„Filip je šikovný a velmi dobře bruslící hokejista. Myslím, že dvouletá severská štace mu hodně dala, a že si tam zvedl sebevědomí. Možná to úplně nevypadá, ale Filip umí být velmi produktivní a já věřím, že nám hodně pomůže v přesilovkách,“ přiblížil hráče Martin Ševc.

Po třech letech ve Finsku, konkrétně v Lukko a TPS Turku, se znovu stává bruslařem Pavol Skalický. Odchovanec slovenského hokeje, který prošel i Košicemi či Slovanem Bratislava, bude v Boleslavi navazovat na úspěšné ročníky 2018/2019 a především 2019/2020, kdy se stal nejproduktivnějším hráčem mužstva.

Pavol SkalickýZdroj: BK Mladá Boleslav„V případě Pavola všichni víme, co čekat a stejně tak on ví, co čekat od nás. Je to charakterově výborný kluk, který je skvěle silově vybaven, což by nám mělo přinést důraz na obou stranách kluziště. A v jeho případě taky samozřejmě počítáme s góly,“ prozradil Martin Ševc očekávání od spolupráce se sedmadvacetiletým forvardem.

Po trase Boleslav - Plzeň, jakou absolvoval v rámci trejdu na přelomu ledna a února, se zpět nevrátí Martin Beránek. Dvaadvacetiletý útočník se v Boleslavi dohodl na ukončení platné smlouvy a zamířil domů do Českých Budějovic, kde podepsal dvouletou smlouvu s tamním Motorem. „Jeden z faktorů určitě byl, že se vracím domů. Hlavně se tady ale skládá skutečně silný tým. Chtěl jsem tomu dát zase šanci,“ řekl v rozhovoru pro Deník, proč zvolil Budějovice.