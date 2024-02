Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli v 49. kole extraligy na svém ledě s vedoucími Pardubicemi 1:4. Od páteční výhry na ledě posledního Kladna zachráněný Bruslařský klub našel přemožitele po dvou kolech. Rozjeté Dynamo naopak prodlužilo vítěznou sérii na šest zápasů a přiblížilo se triumfu v základní části.

Tipsport extraliga, 23. kolo: BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice | Foto: Jan Pavlíček

Favorit hned zkraje utkání dostal k dispozici čtyřminutovou přesilovku za Romanův faul vysokou holí na Vondráčka. Radil trefil z první tyčku a Sedlák z dorážky minul odkrytou branku. Pardubice ale nakonec dlouhou početní výhodu v sedmé minutě zužitkovaly. Čerešňák se ve vlastní třetině ujal puku, na modré se zbavil tří protihráčů a osmým gólem v extraligové sezoně otevřel skóre.

V 11. minutě Bruslaři srovnali. Lantoši si od zadního hrazení sjel až mezi kruhy, Vondráček ho nezachytil a domácí útočník se střelou k tyči nemýlil. V ročníku zaznamenal 18. gól.

V polovině zápasu mladoboleslavský obránce Pyrochta napálil tyč. V 37. minutě si Dynamo vzalo vedení zpátky. Dvořák napřáhl od modré čáry po Mandátově přihrávce a Poulíček tečí usměrnil puk za Růžičkova záda.

Ten samý hráč se ve 46. minutě prosadil z dorážky po Vondráčkově střele. Pardubický útočník se zapsal mezi střelce počtrnácté v sezoně. Do prázdné branky při power play domácích pak stanovil konečný výsledek Vála střelou z vlastní třetiny. V extraligovém ročníku se dočkal osmého zásahu. Svěřenci trenéra Zadiny vytvořili klubový rekord v počtu získaných bodů v základní části. Pardubice zdolaly v extralize Středočechy posedmé v řadě.

"Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Pardubice mají všechny čtyři lajny nabité. Nezačali jsme moc dobře, protože jsme byli na čtyři minuty vyloučení. Soupeře jsme tím pustili do výhody a pak jsme se z toho dostávali. V první třetině jsme vlastně měli šest trestných minut. Dostali jsme gól a pak se nám podařilo vyrovnat. V přesilovce jsme mohli jít i do vedení, ale trefili jsme tyčku," okomentoval utkání boleslavský kouč Václav Pletka.

"Upozorňovali jsme na to, že Pardubice dávají hodně gólů z předbrankového prostoru. Umějí se tam pohybovat, nahazují puky na branku. Z toho jsme dostali druhý gól a pak vlastně i třetí. Zkusili jsme ještě odvolat brankáře a dostali jsme čtvrtý. Z našeho pohledu to ale nebylo vyloženě špatné utkání. I se třemi juniory v sestavě jsme nepropadli a kluci se s tím popasovali dobře. Víme, že Pardubice mají kvalitu a jsou suverénní, mohli jsme je ale překvapit," dodal.

BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 11. Lantoši (Skalický) - 7. Čerešňák (Hyka, Říčka), 37. Poulíček (T. Dvořák, Mandát), 46. Poulíček (Vondráček, Košťálek), 58. Vála. Rozhodčí: Mrkva, Kika - Zíka, Štěpánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 3389.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Bernad, Pyrochta, F. Pavlík, A. Čech, Lintuniemi, Gewiese, Štibingr - Lantoši, O. Roman, Skalický - Rohdin, Järvinen, Gardoň - Hradec, Fořt, Krivošík - J. Stránský, Závora, Malínek. Trenér: R. Král.

Pardubice: Pavlát - D. Musil, Čerešňák, Košťálek, T. Dvořák, Hájek, Vála, J. Kolář - Hyka, L. Sedlák, Pánik - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Paulovič, A. Musil, Říčka - Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenér: Zadina.