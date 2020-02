Sobotní duel nebyl na góly bohatý, čekalo se na ně až do třetí třetiny. Na vedoucí gól domácího Houdka z 51. minuty záhy reagoval vyrovnáním Buchtela a za vyrovnaného stavu hned zkraje prodloužení rozhodl sokolovský Pařízek.

Padesát minut se v sobotu v Sokolově čekalo na vstřelený gól. Domácím do vedení pomohla přesilová hra, kterých měli Sokolovští k dispozici v utkání o čtyři více než soupeř. Matěj Zadražil načasoval přihrávku na brankoviště, kam si chytře sjel Michal Houdek a otevřel skóre – 1:0. Z vedení se domácí radovali jen něco málo přes minutu. Potom totiž Ondřej Buchtela po přechodu modré čáry vypálil a Bednář byl bez šance – 1:1. V následujících minutách mohly Benátky dokonce rozhodnout o své výhře, leč štěstíčko tentokrát chybělo.

Duel se tak prodlužoval, a to jen o sedmadvacet vteřin. Střela Tomáše Pařízka prošla Žajdlíkovy mezi betony a vracející se Šír puk vyškrábl kdesi z brankové čáry. Sudí tuto spornou situaci vyhodnotili jako gól, a tak se z bodu navíc radoval Sokolov.

„Do utkání jsme dobře nastoupili. Bylo to utkání, které nemělo příliš šancí. A to na obou stranách. Bylo to hodně o tom, kdo dá první branku a tu jsme dali my někdy deset minut před koncem. Bohužel soupeř velmi brzy vyrovnal. Jsem rád, že jsme si vítězný bod v prodloužení vzali. Myslím si, že díky obrazu utkání jsme si ten bod navíc zasloužili,“ řekl k utkání domácí kouč Karel Mlejnek.

Za hosty pak zápas zhodnotil kouč Valdemar Jiruš: „Bylo to vyrovnané a ve velkém tempu hrané utkání. Kluci plnili po celý zápas systém a odehráli dobré utkání. Pro nás je to však souboj s hořkým koncem po brance, která nebyla.“

Sokolov – Benátky 2:1 pp

Branky: 51. Houdek (M. Zadražil, Švec), 61. Pařízek (Švec, M. Zadražil) – 52. Buchtela (Charvát, R. Duda). Rozhodčí: Kostourek, Zubzanda – Ševic, Votrubec. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 625. Střely na branku: 38:19.

Sokolov: Bednář – Pařízek, Přindiš, P. Michálek, Kadeřávek, Vodička, A. Rulík, Houdek – Urban, M. Zadražil, Švec – Houška, T. Rohan, Grim – Berčík, Uhlík, Čejka.

Benátky: Žajdlík – Had, Havlín, Aubrecht, Žůrek, Buchtela, Charvát – R. Duda, Šír, Šeliga – Šafařovský, Chrtek, A. Dlouhý – Křepelka, Wiencek, Vomáčka.