Domácí ještě do konce třetiny, v níž už branku Středočechů hájil Žajdlík místo Krále, znovu odskočili na čtyřbrankový rozdíl, ten vydržel i po šedesáti minutách a druhém zápisu Jiruše. Spravit chuť si poražení mohou v sobotním domácím duelem s Kolínem.

Očima trenérů

Jozef Daňo (asistent trenéra HC Frýdek-Místek): "Jsme určitě rádi, jelikož Benátky své poslední dva zápasy vyhrály, takže určitý respekt k soupeři jsme měli. Navíc je posílila i lajna z Liberce, jak říkám tedy, určité obavy tam byly, to nezastírám. Nám však vyšel výborně vstup do zápasu, kdy jsme brzy vstřelili tři branky a mohli přidat i čtvrtou. Vycházely nám přesilovky, nakonec se tedy zrodil jednoznačný výsledek, za který všem hráčům děkujeme. Z jejich strany to byl stoprocentní a profesionální výkon."

Antonín Nečas (asistetn trenéra HC Benátky nad Jizerou): "Z naší strany hodně špatný vstup do utkání, kdy jsme po osmi minutách prohrávali o tři branky. Nebylo to však pouze díky naší špatné hře, ale soupeř byl velice aktivní. Hodně dobře bruslil, navíc byl i produktivní v té první třetině. My pak zkoušeli neustále něco dělat. Ve druhé třetině se nám podařilo srovnat krok. Utkání ale hodně ovlivnil vstup do zápasu, kdy na nás Frýdek vletěl. Nohy nám asi zůstaly v autobuse, což by se nemělo stávat. Hodně nás srážely také i vyloučení, které nám braly síly."

Frýdek-Místek - Benátky n. J. 7:3 (3:0, 3:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. O. Šedivý (Šlahař, Korím), 6. O. Šedivý (Lyszczarczyk, Zbořil), 8. Komorski (Ogurcov, Klimša), 22. Klimša (David Bartoš, Ogurcov), 32. Lyszczarczyk (Klimša, Zbořil), 36. Komorski (Lyszczarczyk, Peterek), 45. Peterek (Martynek, Ogurcov) – 26. Jiruš (A. Dlouhý, Hampl), 29. Faško-Rudáš (Rychlovský, Kunst), 44. Jiruš (Bukač, Pabiška). Rozhodčí: Koziol, Tvrdoň – Vašíček, Roischel. Vyloučení: 6:7, navíc Ciura (FRM) - Šír (BEN) oba 5 minut, Kunst (BEN) 10 minut OT. Využití: 3:1. Diváci: 688. Střely na branku: 31:30.

Frýdek-Místek: Baroš (Foltán) – Zbořil, J. Michálek, Ciura, Korím, Krzak, Ogurcov, J. Adámek – O. Šedivý, David Bartoš, Šlahař – Lyszczarczyk, Komorski, Klimša – Christov, Peterek, Martynek – Ján Blaško, Čmiel, M. Hrubec.

Benátky: D. Král (21. Žajdlík) – J. Šedivý, Aubrecht, Kunst, Hampl, Bukač, Žůrek, Patzelt – Faško-Rudáš, J. Šír, Rychlovský – A. Dlouhý, Čederle, Jiruš – Průžek, R. Duda, Daniel Špaček – Pabiška, Měchura, Wiencek.

