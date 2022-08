Hokejisté Mladé Boleslavi hlásí posilu do obrany. Z toho, co začalo jako společná letní příprava, je nakonec minimálně roční spolupráce. BK Mladá Boleslav a jednatřicetiletý obránce Matěj Stříteský se dohodli na podpisu smlouvy a rodák ze Vsetína tak již podruhé ve své kariéře oblékne dres Bruslařů.

Stříteský hrál v Mladé Boleslavi v letech 2014 až 2017, po necelých čtyřech sezonách odešel z města automobilů do Jihlavy, odkud posléze putoval do Liberce, Karlových Varů, Plzně a Litvínova, přičemž ovšem nadále zůstával kmenovým hráčem Bruslařů. "Matěj si u nás domluvil letní přípravu, ve které působil dobře. Jelikož v obraně máme pořád tak trochu podstav, dohodli jsme se na spolupráci," vysvětluje sportovní manažer Mladé Boleslavi Václav Nedorost. "Pomůže nám rozšířit zadní řady a obstarat konkurenci," dodává. "Je to zkušený obránce se spoustou extraligových startů, který navíc zná zdejší prostředí."

Odchovanec Vsetína vstoupil do velkého hokeje v dresu Litvínova. Po pěti odehraných sezonách v jeho dresu se v roce 2014 přesunul do Mladé Boleslavi, kde strávil necelé čtyři sezony. Následovala angažmá v Jihlavě, Liberci, Karlových Varech, Plzni a Litvínově. Teď se opět vrací do Bruslařského klubu.

Kreativní obránce má v nejvyšší české soutěži odehráno 580 zápasů v základní části a 70 v play-off. Vstřelil 64 gólů a na 128 jich přihrál.