Šest po sobě jdoucích zápasů neokusili hořkost porážky. Benátečtí hokejisté se před vlastními diváky museli sklonit jednomu z druholigových favoritů – chomutovským Pirátům. Domácí sice brzy vedli, hosté byli ale za svoji herní převahu odměněni čtyřmi brankami, kterými dokonale překlopili stav na svoji stranu. V závěru utkání výsledek kosmeticky upravil Havlas.

II. hokejová liga, skupina Západ - 4. kolo | Foto: Anton Martinec

"Byl to těžký zápas proti kvalitnímu soupeři, který prokázal své dovednosti, hlavně v přesilových hrách. Právě ty dnes rozhodly. Bylo to vyhrocené utkání. Děkuji klukům za to, jak zápas odmakali," hodnotil utkání trenér Benátek Martin Novák.

Pro zkušenějšího soka si Benátky připravily hned v úvodu utkání ledovou sprchu. Maškovu přihrávku zpracoval na kruhu Dvořák a poslal kotouč mezi Altrichterovy betony.

Favorit tohoto klání se postupně dostával do zápasu a Brázdilovi několikrát zle zatopil. Aktivní byli zejména chomutovští obránci, jejichž nebezpečné střely od modré čáry často prověřovali benáteckého brankáře. V závěru první periody byl vyloučen domácí Klodner a i když benátečtí hráči oslabení ubránili, brzy poté přece jenom inkasovali. Eretova střela trefila levou tyčku, puk si našel hlídkující Kostourek a usměrnil ho, k radosti svého týmu, na správné místo.

Podobný herní obrázek nabídla také druhá třetina. Zkušenější severočeský celek diktoval tempo hry, Benátky se před Altrichtera dostávaly spíše sporadicky. Po pěti minutách hry se Kostourkova střela odrazila od levé tyčky do pravé a následně se puk dostal v mezikruží k Tůmovi, který byl přesný. Chvíli poté ukradl domácí brankář rychlým přesunem branku někdejšímu dlouholetému extraligistovi Lukešovi.

Tlak chomutovského týmu sílil. Mezi benáteckými obránci proskočil Kadeřávek, který ale minul horní růžek. Ve 33. minutě po střele Váchala našel Putz Jouzu, na kterého zívala téměř odkrytá branka, kterou neomylně trefil. Následně mohl čtvrtou branku přidat Lukeš, jenž ale těsně minul. Mrzet to chomutovský tým příliš nemuselo. V přesilové hře ještě dokázal Brázdil vyrazit Svobodovu střelu, dorážející Chrpa už ale byl úspěšný. Až v závěru druhé části hry se musel zapotit Altrichter, který ale vytěsnil Šafránkův pokus.

V pohodě hrající hosté ve třetí třetině kontrolovali vývoj zápasu. Do karet jim hrály časté prohřešky domácího týmu, jemuž čas velmi rychle ubíhal. Pět minut před koncem vybojoval Jankovský puk pro Šafránka, jenž ale nastřelil levou tyčku.

O malou chvíli později se po levém křídle prohnal Havlas a zasunul puk za Altrichterova záda. O větší komplikaci se ale pro podkrušnohorský celek nejednalo. Vzápětí totiž hosté ujeli do přečíslení, při kterém benátecký odchovanec ve službách Pirátů Zajíček trefil Brázdilovo rameno.

Závěrečné razítko na zaslouženou výhru svého celku nedal Eret, který minutu před koncem zazvonil na břevno. Hosté si tak po výhře na benáteckém ledě upevnili postavení na čele druholigové tabulky.

"Oproti minulému utkání proti Řisutům jsme dnes podali výborný výkon, kromě první branky, při níž nás domácí trošku zaskočili. Jinak si myslím, že jsme měli zápas pod kontrolou. Měli jsme výborný pohyb. Jedině snad bychom se mohli více tlačit do koncovky," řekl trenér hostů Petr Martínek.

HC Benátky nad Jizerou – Piráti Chomutov 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Dvořák (Mašek), 56. Havlas (Antoš, Lytvynov) – 18. Kostourek (Tůma, Eret), 26. Tůma (Kostourek, Eret), 33. Jouza (Putz, Váchal), 35. Chrpa (Svoboda, Lukeš). Vyloučení: 6:3, navíc Husák (Benátky) 5 min a do konce zápasu. Využití: 0:1. Rozhodčí: Červenka – Figer, Jurak. Diváci: 320.

Benátky: Brázdil – Klodner, Čížek, Antoš, Lytvynov, Mašek, Kliment, Němeček – Zumr, Šafránek, Jankovský – L. Kučera, Havlas, Dvořák – Hejňák, Husák, Plíšek – Peca.

Chomutov: Altrichter – Březák, Kadeřávek, Hora, Seemann, D. Kučera, Petrásek, Váchal – Svoboda, Hübl, Lukeš – Tůma, Eret, Kostourek – Zajíček, Koblížek, Mála – Chrpa, Putz, Jouza.