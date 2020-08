Letní dřina skončila. Začíná se znovu hrát. Byť jen přípravně v rámci Poháru Generali České pojišťovny. Turnaj začne pro BK Mladá Boleslav úterním domácím zápasem, ve kterém od 17 hodin hostí karlovarskou Energii.

Všechno zlé je pro něco dobré. Až postupem času se ukázalo, že pád o patro níže v roce 2017 Karlovým Varům vlastně pomohl. Západočeši totiž vsadili na koncepční práci a vybudovali konkurenceschopné mužstvo, které se po návratu do elitní soutěže rozhodně neztratilo. Základní část minulé sezony zakončili svěřenci Martina Pešouta na devátém místě a po dlouhých devíti letech postoupili do extraligového play-off. Sérii s Hradcem Králové měli dobře rozehranou, ale jak daleko by došli, už se nikdy nedozvíme. Za dobrými výkony Energie stála především produktivní útočná formace ve složení Tomáš Rachůnek, Dávid Gríger a Jakub Flek, která dohromady posbírala úctyhodných 131 bodů.