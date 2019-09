Zápas byl od prvních minut vyrovnaný, ale jako první se dostal do vedení favorizovaný Motor. Ivan Lytvynov zajel za branku domácích, na první tyči přihrával před branku a ke smůle Benátek se kotouč odrazil od jednoho z beků za Žajdlíkova záda. V deváté minutě ale bylo vyrovnáno. Středočeši využili přesilovou hru. Po střele Adama Klapky zazvonila za Strmeněm tyč a následně se od jeho zad odrazil puk za brankovou čáru. Hosté si však vzali vedení zpět. Endál v přesilové hře napálil touš, se kterým si ještě Žajdlík poradil. Na následnou dorážku Jana Veselého byl krátký. Benátky ale za necelou minutu opět vyrovnaly. Chrtkův pokus Strmeň vyrazil, ale Roman Půček rozradostnil domácí příznivce. Domácí se dokonce v první třetině dostali do vedení. Střela od modré čáry byla několikrát tečována a puk nakonec dopravil do sítě Adam Dlouhý.

Do druhé třetiny hosté vyměnili gólmana a na místo Strmeně nastoupil Klouček. A rychle mohlo být vyrovnáno, avšak Holec, který se řítil na Žajdlíka ze strany osamocený, minul. Benátky mohly navýšit v další početní výhodě. Bittnerovu střelu Klouček vyrazil do ochranné sítě. Další šance domácích přišla po půl hodině hry. Jiruš v situaci dvou na jednoho volil střelu, kterou Klouček vyrazil. Bittner se poté natahoval po kotouči, ale nakonec skončil kotouč v lapačce hostujícího gólmana. V prostřední části bylo k vidění několik velkých šancí. Další měli hokejisté z Českých Budějovic, když se Veselý ocitl za obranou Benátek, obhodil si následně ještě jednoho hráče, ale Žajdlík zakročil skvěle betonem. Na druhé straně měl příležitost Špaček, jenže jeho pokus byl sražen do ochranné sítě. Hned po následující buly střílel od modré Kolmann, jehož pokus tečoval před brankou Radek Duda, který tak poslal Benátky do dvoubrankového vedení. V závěru byl velký závar před Žejdlíkovo brankou, ale nakonec domácí brankář kotouč zalehl.

V poslední části Motor vsadil všechno na útočnou hru a sklidilo to ovoce. V oslabení se vřítil do útočného pásma Jakub Suchánek, který přesnou střelou zápěstím snížil na rozdíl jedné branky. Vyrovnat mohl Gilbert, ale na Žajdlíka si nepřišel. O třicet sekund později trefil na druh straně horní tyč Dlouhý. V 51. minutě fauloval Suchánek Špačka a bylo nařízeno trestní střílení. To si vzal na starost Chrtek, ale Klouček ukryl kotouč ve své lapačce. Do další možnosti se pot dostal Gilbert, jenže jeho pokus z otočky Žajdlík vyrazil betonem. Nakonec k vyrovnání přeci jenom došlo. Obrovský tlak Jihočechů zužitkoval Jan Veselý, který tečoval Šimánkovu střelu. Hosté mohli otočit skóre ve svůj prospěch. Doležal se objevil před prázdnou, ale domácí jeho střelu zablokovali.

Přišlo tak na řadu pětiminutové prodloužení. V něm po dvou minutách minul kotouč u pravé tyče Radek Duda. Ani další šanci domácí nevyužili a Klouček svůj tým podržel. Chvíli před koncem mohly rozhodnout i České Budějovice, když jely do přečíslení tři na jednoho. Jenže Plášil se rozhodl pro střelu, kterou minul.

V nájezdech byli úspěšnější domácí, kteří se prosadili třikrát. Konkrétně Buchtela, Chrtek a vítězný nájezd proměnil Daniel Špaček. Za hosty se prosadili Karabáček a Babka.

Benátky tak doma porazily Motor 5:4 po nájezdech.

Benátky nad Jizerou - České Budějovice 5:4 sn

Branky a nahrávky: 9. Klapka (Najman, Buchtela), 13. Půček (Chrtek, D. Špaček), 18. A. Dlouhý (Bittner, Kolmann), 38. R. Duda (Kolmann, Chrtek), rozh. náj. D. Špaček – 6. Lytvynov (Pýcha), 12. J. Veselý (Endál, Pýcha), 43. Suchánek (Plášil), 53. J. Veselý (Šimánek, Gilbert). Rozhodčí: Barek, Wagner – Hejl, Horažďovský. Vyloučení: 8:10. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 485.

Benátky: Žajdlík – Buchtela, Kunst, Kolmann, Žůrek, Niko, Aubrecht, Kovář – Rychlovský, Najman, D. Špaček – Půček, Chrtek, R. Duda – Jiruš, A. Dlouhý, Wiencek – Klapka, Bittner, Šafařovský.

Budějovice: Strmeň (21. Klouček) – Pavel, Suchánek, Lytvynov, Pýcha, Plášil, Vydarený – Holec, Venkrbec, Christov – Z. Doležal, Prokeš, Karabáček – Endál, Gilbert, Babka – J. Veselý, R. Přikryl, Šimánek.

ALEŠ SKOK