„Musíme pokračovat dál, a věřit, že práce, kterou děláme, nám přinese výsledek. Koukáme jenom na sebe, my si to musíme uhrát samy," řekl po zápase kouč poraženého celku Jiří Kalous s tím, že jeho tým má aktuálně náskok čtyřbodový náskok na České Budějovice a pětibodový na Kladno.

Boleslav zatlačila hosty v úvodní přesilovce zápasu, ale její střely mířily mimo. Jak se využívá přesilová hra pak ukázal domácím Litvínov, když svou úvodní početní výhodu přetavil v gól přesnou střelou Patrik Zdráhal. Domácí odpověděli za dvě minuty, když se podruhé v letošním ročníku prosadil parádně mířenou střelou z jízdy Tomáš Šmerha. Vedení si však do kabin na první přestávku odnášeli hostující hráči. Abdulův nahozený kotouč od modré proplachtil až do branky. Domácí střídačka si sice vyžádala kontrolu u videa, ale po ní rozhodčí nejenže gól posvětili, ale Bruslaři šli navíc do čtyř. „Druhý gól Litvínova nám rozhodčí vysvětlil tak, že náš hráč soupeře do brankoviště natlačil. Já si ale myslím, že se soupeř odrazil od našeho hráče zaprvé. A za druhé tam stál delší dobu. Ale rozhodčí se rozhodl, jak se rozhodl,“ řekl ke sporné situaci trenér Mladé Boleslavi.

Bruslaři se ve druhé třetině hnali za vyrovnáním, svého soupeře přestříleli poměrem 13:6, ale gólově se neujala žádná ze střel. Nejblíže vyrovnání Malát, ale i s jeho tečí si dokázal Tomek poradit.

Stejný obrázek byl k vidění i ve třetí třetině. Boleslav sice tlačila, ale vyložené šance nepřicházely. Domácí Boleslavi nepomohla ani závěrečná hra bez brankáře, která sice přinesla tlak, vyrovnání ale nikoliv.

„Dlouhodobě se nám nedaří využívání přesilovek, abychom získali nějakou menší výhodu. Je to o vyložených šancích, které jsme si sice vytvořili, ale nevyužili jsme je. Musíme pokračovat dál, a věřit, že práce, kterou děláme, nám přinese výsledek,“ dodal trenér Kalous.

Jeho protějšek Karel Mlejnek přidal svoje hodnocení: „Měli jsme všechny vstupy do třetin takové, že jsme byli vždycky ve druhé minutě vyloučení. Z tohoto pohledu rozhodly zápas speciální týmy, protože my jsme v přesilovce jeden gól dali a při hře pět na pět to bylo 1:1. Soupeř si uměl vytvářet příležitosti a byl velmi nebezpečný a častokrát nás držel dlouhou dobu v obranném pásmu. U nás ale z pozice nejhoršího týmu ligy na venkovních hřištích byla bojovnost a nasazení. To je druhý faktor, který kromě speciálních týmů rozhodl utkání.“

BK Mladá Boleslav – HC Verva Litvínov 1:2

Branky a nahrávky: 9. Šmerha (Šťastný, Pláněk) – 7. Zdráhal (Jaks, Sukel), 12. Abdul. Rozhodčí: Hribik, Sýkora – Zíka, Klouček. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 3457.

Boleslav: Novotný – Lintuniemi, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Jeřábek, Štich – Lantoši, Roman, Malát – J. Stránský, Bičevskis, Söderlund – Šťastný, O. Najman, Šmerha – Závora, Dvořáček, Lunter - Přibyl.

Litvínov: Tomek – Strejček, Zile, Zeman, Freibergs, Jaks, Demel, Šalda – Abdul, Sukel, Kudrna – Zdráhal, Estephan, Š. Stránský – Hlava, P. Straka, Fronk – Zygmunt, Jurčík, Havelka.

