Stejně jako na východě Čech inkasovala Boleslav jako první. Debutujícího gólmana Peterse po necelých šesti minutách prostřelil ranou z pravého kruhu Peter Trška. Pak už ale měli šance prakticky jen domácí, kteří se po zásluze radovali z obratu skóre. Přečíslení zakončil po parádní Jegličově nahrávce Radim Zohorna, druhý gól vsítil v přesilovce Marek Hrbas. „První třetina byla z naší strany dobrá. Přestože jsme prohrávali, dokázali jsme kontrovat a vrátit se do hry,“ chválil kouč Radim Rulík obrat svého týmu.

V závěru úvodní části ještě video zkoumalo závar před Svobodovou brankou, třetí branka domácích z toho ale nebyla. Padla až v polovině prostředního dějství, kdy Pavel Kousal zakončil výpad čtvrté formace ranou kolem Svobodovy vyrážečky.

Vzápětí si ale Boleslavští zkomplikovali situaci dvěma vyloučeními během devíti sekund a hosté trestali. Radek Veselý využil dvojnásobnou výhodu a po něm srovnal v už klasické přesilovce Rastislav Dej. „V půlce zápasu jsme dostali nabídku přesilovky, nějakým způsobem jsme se vrátili do zápasu. Po dvou třetinách to byl přijatelný stav 3:3,“ okomentoval vítkovický návrat do utkání trenér Rostislav Klesla.

Bruslaři si ovšem vzali vedení zpět. Ze třetí části uběhly necelé dvě minuty, když Fillman od modré čáry poslal puk za obranu na Marise Bičevskise, který si sám proti Svobodovi věděl rady. Na 5:3 potom zvýšil v dalším přečíslení Mário Lunter po nahrávce Vondrky. Definitivní podobu dal výsledku znovu Pavel Kousal, který z mezikruží trefil horní růžek.

„Ve třetí třetině jsme to zvládli, vrátili jsme se k takové poctivější hře. Jsme rádi, že jsme to dnes uhráli,“ líbilo se Rulíkovi. Boleslav porazila Ostravany i potřetí v sezoně, další zápas odehraje v pátek 17. ledna v Karlových Varech.

BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 10. R. Zohorna (Jeglič), 12. Hrbas (Skalický), 29. P. Kousal (Flynn), 42. Bičevskis (Fillman, Vondrka), 46. Lunter (Vondrka, Bičevskis), 53. P. Kousal (Flynn, Fillman) - 6. Trška (Razgals, Werbik), 33. Veselý (Mallet, Roman), 34. Dej (Štencel). Rozhodčí: Hejduk, Bejček - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:2. Diváci: 3256.

Boleslav: Peters - Ševc, Hrbas, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad - Klepiš, A. Zbořil, Skalický - D. Šťastný, Jeglič, R. Zohorna - Vondrka, Bičevskis, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.

Vítkovice: M. Svoboda - Trška, Výtisk, Štencel, L. Kovář, R. Černý, Kvasnička, D. Krenželok - Lakatoš, Roman, Bukarts - Indrák, Š. Stránský, Schleiss - Mallet, Veselý, Dej - T. Kubalík, Werbik, Razgals. Trenér: Trličík.

MICHAL KONVALINA