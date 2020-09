/FOTOGALERIE/ Jeho nedávný návrat byl velkolepější, tenhle ovlivnily okolnosti. Tomáš Plekanec ale přistoupil k prvnímu duelu Kladna v I. lize proti Kolínu po svém, jako pravý profík. Rychle se sehrál s novými spoluhráči Adamem Kubíkem a Antonínem Melkou a byli největší hrozbou pro soupeřovy brankáře. Bilance 1+2 o tom jasně hovoří a fanoušci nelenili a jejich akce ocenili mohutným potleskem.

Návrat Tomáše Plekance do Kladna: Rytíři porazili Kolín | Foto: Antonín Vydra

„Ale nebyla to sranda, nehrálo se přece jenom půl roku. Navíc víš, že musíš vyhrávat hned, jde o každý bod, protože nevíš, co bude a nebude,“ říkal Plekanec poté, co jako poslední odjel z kladenské děkovačky. Slova respektu pak vyjádřil i na stranu Kolíňáků, přestože jim Rytíři uštědřili debakl 7:1. Slova o outsiderovi odmítl, koneckonců hovořil o hráčích, kteří hokej často hrají při zaměstnání. „Je jedno, s kým jsme hráli, protože oni byli hodně nepříjemní. Bojovali a byli daleko rychlejší a silnější než my. Vůbec to nebylo jednoduché,“ upozornil bývalý kapitán národního mužstva.