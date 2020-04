Hokejová extraliga skončila ze známých důvodů ještě před play-off. Korona virus však nedokáže zastavit vše. Esport hokejová liga je jedna z věcí, která jede dál. A z nastalé situace dokonce těží. Teší se totiž zvýšenému zájmu ze strany fanoušků. Těch televizních nevyjímaje.

V sobotu totiž odstartuje její čtvrtfinále a osud s náhodou tomu chtěl, že BK Mladá Boleslav se postaví, tak jako to bylo v plánu ve skutečné extralize, plzeňské Škodovce. Vítěz základní části z Mladé Boleslavi vyzve své soupeře v sobotu od 13 hodin a kromě internetové platformy Twitch bude zápasy play-off nově vysílat v přímém přenosu také O2 TV. Dodejme, že zápasy jsou, tak jako ty skutečné, komentovány.

Jindřich Fencl (Jifi 23) a Radek Kumbera (Kumbik) se na boleslavské straně postaví dvojici Pavel Kali (Pikej) a Dominik Humpál (CzechDomin). Hraje se na konzoli PS4 hra NHL 20. Play off Esport hokejové ligy se hraje na tři vítězná utkání formou „Davis Cupu“. Tým, který získá jako první tři výhry, vyhrává sérii. V případě, že bude stav po prvních třech zápasech 3:0 nebo 0:3, se zbylé dva zápasy nedohrávají. Kromě třetího utkání série, které hrají všichni čtyři gameři najednou, se hrají všechny zápasy jeden na jednoho.

„Chtěli bychom play off vyhrát, ale víme, že to nebude nic lehkého,“ říká za Boleslav Radek „Kumbik“ Kumbera. Jeho týmový parťák souhlasí: „Bylo by to moc pěkné, ale cesta bude trnitá. Proti Plzni se nám zatím dařilo, tak to snad bude pokračovat,“ usmívá se Jindřich „Jifi23“ Fencl. Vítěz celé ligy si navíc odnese prémii 150.000 korun.

Po zápase Mladé Boleslavi s Plzní si to ve druhém semifinále rozdají Pardubice s Karlovými Vary. Zbylé dva zápasy Liberec – Kometa Brno a Kladno – Třinec se budou hrát o týden později, v sobotu 25. dubna.

18.4. - živě od 13:00 na O2 TV a twitch kanále EHL

BK Mladá Boleslav vs HC Škoda Plzeň

13:00 Jindřich "Jifi23" Fencl vs Pavel "Pikej" Kail

13:30 Radek "Kumbik" Kumbera vs Dominik "CzechDomin" Humpál

14:00 Jindřich "Jifi23" Fencl, Radek "Kumbik" Kumbera vs Pavel "Pikej" Kail, Dominik "CzechDomin" Humpál

14:30 Jindřich "Jifi23" Fencl vs Dominik "CzechDomin" Humpál

15:00 Radek "Kumbik" Kumbera vs Pavel "Pikej" Kail