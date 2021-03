Bruslaři v základní části přepisovali klubové rekordy. Skončili na třetím místě se ziskem 97 bodů, což jsou nová maxima. „Základní část se nám opravdu povedla. O tom, že se jednalo o úspěch, ale můžeme mluvit až tehdy, když na ni navážeme v play off. Pokud dobré výsledky nepotvrdíme, celých dvaapadesát kol jsme se mořili zbytečně,“ hlásí univerzál David Bernad, který si z obrany na několik zápasů odskočil i na křídlo útoku.

Klíčem k vynikajícím výkonům a výsledkům bylo zejména velmi týmové pojetí hokeje. „Celou sezonu jsme se prezentovali důrazným a bruslivým hokejem, ve kterém chceme pokračovat. David Šťastný prožil extrémně povedenou základní část, ale jinak nemáme úplně hvězdný kádr,“ říká s pokorou gólman a odchovanec BK Jan Růžička.

Jím zmiňovaný Šťastný si zaslouží pozornost. Útočník, který příští týden oslaví osmadvacáté narozeniny, se stal jednoznačným tahounem týmu. V padesáti odehraných utkáních zaujal bilancí 26 branek i asistencí a byl šestý v kanadském bodování dlouhodobé části extraligy.

Lídrem kanadského bodování Dynama byl v základní části Anthony Camara. Kanadský střelec přišel do Pardubic v průběhu podzimu a nasbíral 35 bodů ve 44 zápasech. Východočeši během sezony posílili kromě Camary i o jiná velká jména – obranu vyztužil Marek Ďaloga, brankoviště mistr světa Konstantin Barulin a taktéž z KHL přišly další velké posily do útoku, Andrej Kosticyn a Tomáš Zohorna.

I díky příspěvku těchto akvizic obsadili Pardubičtí po základní části sedmé místo a zajistili si předkolo play off, navíc se začátkem na vlastním ledě. A toho naplno využili – po výsledcích 2:1 a 11:3 se série stěhovala na západ Čech za stavu 2:0 pro Dynamo. Pak sice Energie výhrou 2:1 v prodloužení snížila, ve čtvrtém utkání však Východočeši vyhráli jasně 5:1 a dotáhli postup mezi nejlepších osm týmů.

„Nebylo to nic snadného. Jsem rád, že jsme to zvládli, jak jsme to zvládli. Ukázali jsme si, že když budeme hrát obětavě, agresivně a upozadíme svoje ego ve prospěch týmu, tak můžeme být úspěšní a můžeme pomýšlet na další výhry. Ukázali jsme charakter týmu a to, že dokážeme hrát společně a táhnout za jeden provaz,“ prohlásil po předkole útočník Pardubic Patrik Poulíček.

K postupu přes Energii přispěl kromě produktivních tahounů Zohorny a Camary i brankář Milan Klouček, který svými výkony předčil Barulina a stal se jedničkou týmu v nejvypjatější části celé sezony. „U Kloudyho to začínalo celé, odchytal zápasy skvěle a v důležitých momentech nás podržel,“ pochválil mladého gólmana Poulíček.

Dynamo si po postupu přes Vary věří i do čtvrtfinále, i Boleslav je ale zdravě sebevědomá. Navíc pro ni hovoří dva faktory – vzájemná bilance z letošní sezony a dlouhodobá domácí úspěšnost proti Pardubicím. Ve čtyřech letošních duelech vyhráli Bruslaři hned třikrát a jedinou prohru utrpěli na ledě soupeře až v prodloužení. Navíc na Pardubice se jim na vlastním ledě daří opravdu velmi solidně – z boleslavského zimáku si Východočeši naposledy vezli vítězství v prosinci roku 2015.

Právě boleslavská aréna bude dějištěm prvních dvou duelů této série. Čtvrtfinále startuje ve čtvrtek v 17 a v pátek v 19 hodin. Po volném víkendu se bude dvakrát hrát v Pardubicích, a to v pondělí od 19 a v úterý od 17 hodin.