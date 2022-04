Ti zatím po Plzni hodně trápí i vítěze základní části z Hradce Králové. Přitom konec dlouhodobé fáze extraligy se Středočechům zase tak úplně nepovedl. „Kde je rozdíl? Nikdo nechce udělat chybu a všichni hrajeme na sto procent. Myslím, že všichni plní, co mají a bojují. Třeba jenom kolik zblokujeme střel, to je až neuvěřitelné. A Gašper ještě chytá parádně. Všechno se skloubilo dohromady. Zatím je to perfektní, ale nesmíme to zakřiknout,“ hlásil mladoboleslavský obránce po vítězných nájezdech, po nichž vede Boleslav v sérii nad Mountfieldem 2:1 na zápasy.

Kelemen dokončil, co načal. Bruslaři nad Hradcem Králové vedou!

Jaký těžký to byl zápas?

Všechny zápasy jsou strašně těžké, samy vidíte, v jakém tempu se hraje. Ale myslím, že to zvládáme dobře, otáčíme hru a snažíme se plnit, co si řekneme v kabině. Zatím to vychází, všichni makají, je to super.

Kolik máte modřin vy? Protože vy těch střel zblokujete nejvíc…

Já to radši ani nepočítám. Je to v pohodě, je to prostě moje práce, abych pomáhal v obraně. Já jsem jedině rád, když můžu nějakou střelu zblokovat.

Jaká byla euforie po vítězných nájezdech?

Obrovská! Ty brďo… já si ani nedokážu představit, jaké to musí být, hrát o něco velkého a jít do nájezdů, to musí být brutální. I tady byly emoce obrovské a je nádherné to vyhrát.

Síly vám nedochází? Přeci jenom máte asi sedmý zápas ve třinácti dnech.

Všichni jsme v pohodě. Dobře regenerujeme, trénujeme, máme dobrý spánek i jídlo, takže vypadáme všichni v pohodě.

V prodloužení už ale měl Hradec víc ze hry.

To byla naše taktika je trošku navnadit (smích).

Co udělat s přesilovkami, protože tam se Boleslav zatím trápí?

Dneska jsme dali gól v přesilovce, nebo ne?

To bylo až tři vteřiny po jejím skončení.

Ten pátý hráč tam ještě nebyl. Budeme to brát, že jsme využili přesilovku a že se v nich zlepšujeme.