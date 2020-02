Vteřinu nevěřila, ale pak začala show tryskající radostí. Hanka totiž za svou trefu pojede na dovolenou k moři, a to po dvaceti letech, protože sama přiznala, že peněz nemá nazbyt a od chvíle, kdy má děti, v zahraničí nebyla.

Hanka namířila z půlky hřiště opravdu báječně. Když viděla, že černá guma proplula malou mezerou do sítě, okamžitě se vrhla kolem krku moderátorovi Radia Relax Danu Adamovi. Poté skočila radostí na led před kotlem kladenských fanoušků a hned nato mířila ke střídačkám.

Za maminkou, která ten den slavila sedmdesáté narozeniny a původně měla soutěžit ona. „Já už chytila míček na začátku sezony, tehdy jsem se ale netrefila. Teď ho chytila maminka. protože má problémy s klouby, šla jsem soutěžit já a vyšlo to,“ smála se Hanka, která je roky obrovskou fanynkou Kladna a nevynechá jediný jeho zápas doma.

Teď už může pomalu shánět plavky a opalovací krémy, od společnosti Invia pojede na dovolenou v hodnotě 40 tisíc korun! A kam? „K moři jsem jezdívala kdysi. Naposledy jsem byla v Turecku, ale to už je tak dvacet let. Od té doby, co mám děti a nejsem na tom finančně dobře, jsem si dovolenou nikdy nemohla dovolit. Konkrétní destinaci ještě v hlavě nemám, ale bude to určitě někam k moři,“ smála se Hanka.

Šťastná to žena!