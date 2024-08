Po výhře nad Litoměřicemi a domácí prohře s Plzní zajížděli hokejisté Mladé Boleslavi k dalšímu zápasu do Hradce Králové. A jejich hrdinou se stal borec, který se právě během loňské sezony do Boleslavi z východu Čech přesunul. Obránce Filip Pavlík se na hostující výhře 4:2 podepsal dvěma góly.

„Samozřejmě každý zápas je o tom, že hráč chce dát gól. Co se konkrétně tohohle týče, tak ano, byl jsem v Hradci dlouho. Vzpomínky z hlavy nevymažete. Je to vždycky trochu jiné, když se vracíte někam, kde jste dlouho hrál,“ řekl po zápase teď už boleslavský obránce. Toho po zápase vyvolávali i domácí fans. „Je to od nich hezké, že na mě nezapomněli,“ dodal Pavlík.

Zápas byl, byť šlo o přípravu, v dobrém tempu a k vidění byl kvalitní sport. „Když se lítá nahoru dolů, bije se to, tak je to pro fanoušky vždy atraktivní. A o tom ten hokej a sport je. Aby to všechny bavilo – lidi, hráče – a aby se dávaly góly. Věděli jsme, že Hradec je bruslivý tým. Dokázali několikrát po sobě, že chtějí hrát aktivně, takže jsme věděli, že to bude těžké. Dali jsme gól, pak jsme inkasovali. Pak ještě jednou. Bylo to pořád nahoru – dolů. Myslím, že jsme se s tím poprali dobře a tu třetí třetinu jsme už odehráli slušně. Proto jsme nakonec došli k vítězství,“ řekl dvaatřicetiletý obránce.

Komentář přidal i kouč Richard Král: „Připravovali jsme hráče na to, že Hradec hraje extrémně bruslivý hokej, jejich hráči se snaží okamžitě napadat, nikde nečekají a jdou po našich becích. Na začátku jsme s tím měli trošku problémy a když jsme předržovali kotouče, tak jsme měli pár zádrhelů. Od druhé třetiny se to zlepšilo. Hru jsme zjednodušili a myslím si, že třetina byla vyrovnaná. Třetí třetinu jsme zvládli velice slušně, tam bych řekl, že jsme byli lepší. Měli jsme i celkem slušná oslabení, takže za mě můžeme být docela spokojení.“

Trenérům kromě dlouhodobě zraněného Mosese chyběl také Filip Suchý. Ten dostal během tréninku pukem do obličeje a s dvojnásobně zlomenou čelistí už absolvoval operaci. Začátek sezony tak bohužel také nestihne.

„Je to neuvěřitelné, ale zatím máme opravdu strašnou smůlu,“ říká sportovní ředitel Bruslařů Tomáš Vlasák. „Filipova rekonvalescence samozřejmě zabere několik měsíců, těžko teď predikovat, kdy se bude moct naplno vrátit,“ dodává.

Vzkaz přímo z nemocnice posílá i sám Suchý: „Jsem naštvaný a zklamaný. Už minulou sezonu jsem měl hodně zkrácenou kvůli jinému zranění a teď zase tohle. Je to nepříjemné a hodně bolestivé, ale operaci a tím pádem to nejhorší už mám snad za sebou. Budu se rvát, abych byl brzo v pohodě,“ říká.

Sportovní úsek klubu je tak nucen řešit další mezeru v sestavě. „Nebudeme si nalhávat, komplikuje se nám to. Děláme maximum, abychom s tím něco udělali,“ slibuje Vlasák.

Mountfield HK – BK Mladá Boleslav 2:4

Branky a nahrávky: 9. Batna (Šťastný), 34. Pokorný (Lang) – 7. Pavlík, 31. Dvořáček (Gewiese, Lintuniemi), 52. Hradec (Skalický, Havlín), 54. Pavlík (Doležal). Rozhodčí: Hribik, Zeliska - Brož, Špůr. Vyloučení: 4:8. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1595.

Hradec: Škorvánek – Freibergs, Blain, Kalina, Mudrák, Pavelka, Bučko, Černý – Perret, Batna, Šťastný – Novotný, Tamáši, Jergl – Chalupa, Estephan, Moravec – Pokorný, Štohanzl, Lang.

Boleslav: Furch – Pyrochta, Havlín, Gewiese, Lintuniemi, Jánošík, Pavlík – Skalický, Fořt, Doležal – Rekonen, Hradec, Lakatoš – Dvořáček, Buchtele, Stránský – Malát, Závora, Král.