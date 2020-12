První minuty zápasu vyšly lépe hostujícímu celku, Bruslaři ale vcelku rychle srovnali krok. Hrál se rychlý hokej, vyložených šancí však bylo pomálu. Narazily na sebe dvě pevné defenzivy. Na domácího brankáře Růžičku letělo v první třetině devět hradeckých střel, na Mazance v brance Mountfieldu domácí vypálili desetkrát. Ani jeden gólman ale nemusel řešit žádné vyloženě složité situace, bezbrankové skóre bylo spravedlivým vyústěním první třetiny.

Druhá třetina už byla přece jen o kus záživnější. Začalo to domácí čtyřminutovou přesilovkou po Jankově faulu vysokou holí. Bruslaři měli několik šancí, ale nic ke gólu nedotáhli. Obránce Čáp sebral puk z lopaty Zohornovi, jiný hradecký zadák Pavlík vyrazil Jääskeläinenovu gólovou střelu z brankové čáry a Zbořil před odkrytou brankou promáchl.

Boleslav mohly nevyužité šance mrzet – tím spíš, že při faulu jejího kapitána Ševce se v závěru početní výhody prosadili hosté. Petr Zámorský si na modré vyměnil puk s Cingelem a jeho bomba se zastavila až v síti.

O bleskovou odpověď se hned po rozehrávce pokusil David Šťastný, tváří v tvář Mazancovi ale neuspěl. Dočkal se až dvě minuty před druhou pauzou. U vlastní branky se nadechl k sólu, projel okolo několika bránících hráčů až za pravý kruh a švihem zpoza beka vymetl růžek nad lapačkou brankáře. Byla to třináctá trefa domácího kanonýra v sezoně.

A po pouhých jedenácti sekundách třetí třetiny už domácí vedli. Obrana Hradce propadla a kombinaci prvního boleslavského útoku zakončoval po skvostném pasu Šťastného do prázdné branky Zohorna.

Po nepřehledné skrumáži na brankovišti úspěšně dorážel Ondřej Najman a zvýšil náskok Bruslařů. Jeho trefu muselo posvětit video. Na druhé straně ale rychle korigoval stav Filip Hronek, jehož bomba i přes obětavý blok Strnada prošla do domácí brány.

Poslední slovo měli nicméně domácí hokejisté. Přesně v polovině třetí části odskočili soupeři díky Pavlu Kousalovi, který zůstal nepokrytý před Mazancem a poskakující puk napálil tenisovým úderem do sítě. Pátou trefu si Boleslav schovala do poslední minuty. Hradeckou hru bez gólmana potrestal zakončením do prázdné branky David Cienciala.

Mladá Boleslav tak zápas dovedla do zdárného konce a zaznamenala pátou výhru v řadě. Hned v neděli ale čeká na tým trenérů Rulíka a Patery nejtěžší možná výzva. Zajíždí na led Třince, který zatím bodoval ve všech zápasech této sezony a stejně jako Středočeši získal v poledních pěti zápasech plný počet patnácti bodů.

BK Mladá Boleslav – Mountfield Hradec Králové 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Branky a nahrávky: 38. Šťastný (Klikorka), 41. R. Zohorna (Šťastný, Lunter), 42. Najman (P. Kousal), 50. P. Kousal (Flynn), 60. Cienciala – 33. Zámorský (Cingel), 46. Hronek (Lev, Zámorský). Rozhodčí: Šír, Sýkora – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Bez diváků.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Šidlík, Ševc, Klikorka, Pláněk, Bernad, Fillman, Allen – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Cienciala, Bičevskis.

Mountfield HK: Mazanec – Nedomlel, Zámorský, Jank, Hronek, Šalda, F. Pavlík, Čáp – Smoleňák, Cingel, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Perret, Kevin Klíma, Lev – R. Pilař, Koukal, Kelly Klíma.