Hokejová Mladá Boleslav zažila nejlepší sezonu v klubové historii. Po základní části obsadila výsledné čtvrté místo, které ji poslalo rovnou do čtvrtfinále. V něm mělo dojít na souboj dvou škodovek, soupeřem by byla Plzeň. Dvanáctého března ale bylo rozhodnuto, že play off se hrát nebude. Sezona tak skončila předčasně.

I přes zvláštní konec ale v Bruslařském klubu pochopitelně s uplynulým ročníkem panuje spokojenost. „Nějaká větší krize nás letos nepostihla. Celou sezonu jsme byli mezi třetím a pátým místem, myslím, že to byla velmi slušná sezona,“ zhodnotil základní část kouč týmu Pavel Patera. „Mrzí nás, že jsme to nemohli dotáhnout dál, i když se samozřejmě neví, jak by to dopadlo.“

„Myslím, že jsme byli zdravě sebevědomí, věřili jsme si,“ popsal člen trenérského štábu Bruslařů náladu, která panovala v boleslavské kabině v době před plánovaným zahájením vyřazovací fáze. „To, že byla povedená základní část, ale neznamená, že bychom excelovali v play off,“ ví Patera.

Veškeré naděje na úspěch v play off ale vzaly za své, když do Česka dorazila nákaza koronavirem. „Ze začátku jsem úplně nebyl nalepený u obrazovek nebo internetu, ale teď už jde sport úplně stranou,“ pravil Pavel Patera. „Jde jen o to, abychom se co nejdřív vrátili k normálu a všichni jsme to ve zdraví přežili. Jestli to bude trvat týden, měsíc nebo tři měsíce, to neovlivníme, ale hlavně ať už je to pryč a jsme všichni zdraví,“ přeje si za současné nepříznivé situace.

Zatímco play off se tak kvůli šířící se pandemii neodehraje, boj o sestup je definitivně a se vší platností vyřešen a uzavřen. Po pouhém roce opustí nejvyšší soutěž Kladno, se kterým je osoba Pavla Patery neodmyslitelně spjata. Nynější kouč Mladé Boleslavi tak samozřejmě sledoval nakonec neúspěšný boj Rytířů o udržení mezi elitou. „S nikým jsem o tom ale nemluvil, každý máme jiné starosti,“ řekl však na otázku, zda kladenskou situaci probíral s někým z klubu.

Místo sestupující kladenské družiny zaujmou České Budějovice. Stejně jako v extralize se ani v druhé nejvyšší soutěži play off neodehraje, takže místo nejlepšího týmu nadstavby postoupil nejlepší tým dlouhodobé fáze sezony. „Že postupují Budějovice, to je podle mě naprosto správně, vyhrály Chance ligu snad o padesát bodů,“ okomentoval Patera stručně rozhodnutí, které o patro výš poslalo suveréna základní části Chance ligy.