„První třetina z naší strany ale dobrá nebyla. Kladno nás přehrávalo a vedli jsme hlavně díky gólmanovi (Krošeljovi),“ řekl jeden z koučů Boleslavi Pavel Patera, jinak ikona kladenského hokeje a jedna z největších postav jeho hokejové historie. Jeho tým v první části všechny kladenské šance přečkal a sám udeřil 17 vteřin před koncem. Poprvé a ne naposledy úřadoval obránce Mitch Fillman, po jeho akci se prosadil dorážkou Najman.

Souboj nekompletních mužstev od druhé části ovládla Boleslav. Využila dvojnásobnou přesilovku, když opět Fillman nabídl teč Skalickému a v poslední minutě ještě po hezké souhře zvýšil Žejdl.

Poslední část sice Kladenští s Jágrem v sestavě zahájili dobře a konečně se po bleskovém zakončení Machače chytili i střelecky, jenže poslední slovo měli opět hosté. Kdo jiný než Fillman zůstal opět sám na modré a parádně nabil na dokonalou teč Pabiškovi. „Ve druhé třetině jsme byli lepší a zápas tam rozhodli. Kladno se sice v poslední třetině nadechlo a chvíli to pro nás ještě smrdělo, ale po našem čtvrtém gólu bylo hotovo,“ řekl Pavel Patera a vysvětlil, proč narozdíl od Rytířů Boleslav vsadila na malý počet přípravných zápasů. „Důvod byl jasný. Chceme hlavně trénovat a ne jezdit za zápasy. Kádr máme hotový od začátku přípravy a vlastně všichni budou hrát skoro všechno. Lídrům týmu čtyři až pět zápasů stačí,“ je přesvědčen Patera, pro něhož budou zápasy v Kladně vždycky trochu zvláštní.

„Na druhé straně už jsem stál jako hráč, ale většinou to bylo na té kladenské. Tím je to pro mě zvláštní, vždyť to bylo tolik let, že to ani nespočítám,“ usmíval se a přiznal, že při mistráku to bude ještě víc jiné. „Samozřejmě vím, kdy hrajeme s Kladnem, na to se dívám první, ale je to daleko, daleko,“ dodal Kladeňák, jehož hokejové srdce nyní musí tepat za černozelené barvy středočeského rivala.

Rytíři Kladno – BK Mladá Boleslav 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).

Branky a nahrávky: 42. Machač (O’Donnell) – 20. Najman (Klepiš, Fillman), 29. Skalický (Fillman, Bernad), 40. Žejdl (Šťastný), 49. Pabiška (Fillman). Rozhodčí: Svoboda, Šindel – Ondráček, Malý. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:1. Diváci: 1 082.

Kladno: Cikánek – Austin, Veber, Zelingr, Smetana, Zich, Kehar – Jágr, Kaut, Zikmund – Melka, Réway, O’Donnell – Kružík, Machač, Redlich – Hajný, Filip, Š. Bláha.

Mladá Boleslav: Krošelj – Klikorka, Pláněk, Bernad, Fillman, Dlapa, Kovačevič, Hrdinka, Kurka – Šťastný, Žejdl, Pabiška – Skalický, Najman, Klepiš – Houska, Musil, Stránský – Flynn, Zbořil, Simon.