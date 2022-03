Sparta o Pateru stála několikrát. Určitě nejvíc v roce 1996, těsně před nakonec slavným zlatým světovým šampionátem ve Vídni. Do Holešovic, kde Pražané tehdy sídlili, hodlali přetáhnout celou proslulou Blue Line Vejvoda, Patera, Procházka. Fanoušci Kladna pak byli šťastní, že z přestupu sešlo a trojice zamířila do švédského AIK Stockholm.

V roce 2001 se Patera vracel z nepovedeného angažmá v NHL a opět do byla i Sparta, která o jeho služby projevila zájem. "Není to vyloučené. Ale vše záleží na jeho agentovi a podmínkách, které si určí. Je to otázka financí," uvedl tenkrát sparťanský sportovní ředitel Miroslav Kuneš.

Ani tehdy k manželství nedošlo. Patera pomohl krátce svému Kladnu (3 zápasy) a pak podepsal ruskému Omsku, kde odehrál tři povedené sezony.

Teď se je tady další možnost, že muž spjatý zejména s Kladnem zamíří do klubu největšího rivala. Dává to i logiku. Patera už získal trenérské ostruhy v Kladně a Mladé Boleslavi. Vyučoval ho i respektovaný Miloš Hořava a skromný, přesto velice úspěšný Radim Rulík.

Navíc Spartu vede jako sportovní ředitel Kladeňák Petr Ton, ve vedení je i Jaroslav Hlinka, který stejně bydlí kousek od Patery (jeden v Unhošti, druhý v Hostivici). Jsou mezi nimi velmi dobré vazby.

Do Prahy do má Patera velmi blízko. Blíž už to má jen do Kladna, kde však trenérská lavice obsazena je a jakýmsi hlavním šéftrenérem je vlastník Rytířů Jaromír Jágr.

Jen by se otočily roce: v sezoně 2016/17 Patera šéfoval Petru Tonovi jako trenér Kladna, teď by to bylo obráceně.

Dojde k tomuto spojení?

PODÍVEJTE SE: Autogramiáda Rytířů přilákala do Oazy stovky fanoušků