Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli doma s Plzní 1:2 v nájezdech. Bodovali však v pátém utkání v řadě. Z posledních sedmi zápasů hned šest skončilo po základní hrací době remízou.

Tipsport extraliga, 37. kolo: BK Mladá Boleslav – HC Škoda Plzeň | Foto: Jan Pavlíček

Z hokejistů Mladé Boleslavi se stává remízový král. Z posledních sedmi zápasů šli Bruslaři do prodloužení hned šestkrát. Proti Plzni z toho nakonec byla prohra v nájezdech. „Jsme samozřejmě rádi, že nějaké body děláme. Už by ale bylo potřeba nějaký zápas na uklidnění za tři body, nějak to ubojovat. Získat tři body, nejenom po jednom, po dvou, abychom se taky trošku uklidnili. Snažíme se to nějak zlomit, ale musím říct, že jsme rádi, že to sbíráme aspoň po bodu,“ hlásil po zápase boleslavský obránce Filip Pyrochta.

Ten sám mohl zápas rozhodnout v prodloužení, kde měl čtyři dobré šance: „Myslím, že všichni na stadionu viděli, že obránce před bránou, to nejde do sebe. Čtyři šance, to musím proměnit, ať jsem útočník nebo obránce. Tohle by dal podle mě i Růža, kdyby se v tom ocitnul, tak by z těch čtyř šancí jeden gól dal.“

Ještě v základní hrací době trefil v přesilovce horní tyčku. Boleslav ale přesilovku tentokrát nevyužila. A to měla padesát vteřin dokonce dvojnásobnou výhodu. „Říká se, že když nedáš pět na tři, tak nemůžeš vyhrát zápas. Ne vždycky to platí, ale dneska se to potvrdilo. Bohužel pro nás, měli jsme pět na tři. Mohli jsme si pomoct, teď se nám pět na tři dlouho nestalo. Když to přijde, musíte to využít!“

Boleslav si i tak připsala další bod do tabulky a odskočila Kladnu na třináctém místě. „Zápas bych hodnotil pozitivně, byl to zápas gólmanů. Větší převahu jsme možná měli my, ale tentokrát jsme si nepomohli přesilovkou, a to ani pět na tři. Ve třetí třetině už to bylo vyrovnané a pak prodloužení bylo jasně v naší režii. Bod navíc jsme si nesebrali. S pokorou pokračujeme dál,“ dodal domácí kouč David Havíř.

BK Mladá Boleslav – HC Škoda Plzeň 1:2 sn

Branky a nahrávky: 10 Fořt (Pyrochta, Skalický) – 14. Zámorský (Lev), rozhodující nájezd Šiler. Rozhodčí: Šír, Úlehla – Hynek, Axman. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2789.

Boleslav: J. Růžička – Bernad, Pyrochta, Bernad, F. Pavlík, Čech, Lintuniemi, Gewiese, Jánošík – Lantoši, Fořt, Skalický – Rohlík, O. Roman, Malát – Rohdin, Hradec, Dvořáček – Závora, Pitule, Krivošík.

Plzeň: Pavlát – Zámorský, Malák, Kvasnička, Laakso, Piskáček, Skok – Hrabík, Lev, Pour – Matýs, Indrák, Söderlund – Šiler, Mertl, Schleiss – Soukup, Jansa.