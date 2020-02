Dvě hlavní postavy nedělního zápasu mezi pátou Mladou Boleslaví a vedoucím Libercem? Skorojmenovci Gašper a Kašpar.

Zatímco slovinský brankář Mladé Boleslavi Gašper Krošelj zamkl svou branku a jediný gól inkasoval až třináct vteřin před koncem, tak nová akvizice v mladoboleslavském dresu Lukáš Kašpar si při své premiéře připsal gól a jednu asistenci. Těmi se podílel na konečném vítězství domácích 4:1. Ti tak Liberec obrali letos poprvé, na čtvrtý pokus.

Zápas se rozjel ve strhujícím tempu. Úvodní buly obstarala česká hokejová legenda Jiří Hrdina. Ten by si mohl úplně klidně zapsat asistenci na úvodní gól Adama Zbořila, neboť od slavnostního zahájení zápasu do první vstřelené branky se mnoho hráčů puku nedotklo. Konkrétně: vyhrané buly – Skalického nahození – Zbořilova zadovka – a nešťastný zásah Šmídovy brusle. Devatenáctá vteřina a 1:0 pro domácí.

Ti hráli ve velkém laufu a druhá branka opět byla z jejich holí. Jan Stránský si najel do třetiny a dělovkou z kruhu uzavřel účet první dvacetiminutovky na stavu 2:0.

„Rozhodla první třetina, naše tresty a neproměněné šance. Po smolném začátku jsme měli dost šancí, ale stejně jako proti Vítkovicím jsme se trápili v koncovce,“ komentoval zápas hostující kouč Patrik Augusta.

Klíčový moment zápasu přišel ve druhé třetině. Pavola Skalického natlačil nepříjemně do Hrachoviny jeden z hostujících obránců. Pomstít svého brankáře pak jel Graborenko, z čehož rezultovalo jenom jeho vyloučení na pět minut a do konce utkání. V dlouhé přesilovce se pak uvedla nová mladoboleslavská akvizice. Lukáš Kašpar stál na zadní tyči na konci povedené kombinace čtvrté formace Bruslařů a bylo to už 3:0.

„Klíčový okamžik přišel v pětiminutové přesilovce, kdy jsme odskočili na rozdíl tří branek. Pak už jsme jenom hráče nabádali k disciplíně, a to jakž takž zvládli,“ dodal domácí kouč Pavel Patera. Zatímco domácí se drželi, podráždění Tygři spíše vysedávali na trestné lavici.

V samotném závěru si ještě druhý bod v zápase, tentokrát za asistenci u Najmanova gólu, připsal Lukáš Kašpar. Na druhé straně pak Gašper Krošelj přišel o čisté konto po Knotově ráně od modré třináct vteřin před koncem zápasu.

Extraligu teď čeká reprezentační přestávka. Bruslaři se představí ve středu 12. února v Třinci, v sobotním televizním duelu pak doma přivítají ve škodováckém derby Plzeň.

BK Mladá Boleslav – Bílý Tygři Liberec 4:1

Branky a nahrávky: 1. Zbořil (Skalický), 18. J. Stránský (Hrbas), 28. Kašpar (Dlapa, Pláněk), 59. Najman (Kašpar, P. Kousal) – 60. Knot (Birner, Marosz). Rozhodčí: Hodek, Úlehla – Lučan, Kis. Vyloučení: 5:7 navíc Graborenko (L) 5+DKU, Hrachovina (L) 10 minut OT. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 3893.

Mladá Boleslav: Krošelj – Hrdinka, Ševc, Dlapa, Pláněk, Hrbas, Fillman, Klikorka – Skalický, Zbořil, Klepiš – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, J. Stránský – Kašpar, Najman, P. Kousal.

Liberec: Hrachovina – Šmíd, Knot, Derner, T. Hanousek, Kolmann, Graborenko, Kunst – Birner, L. Hudáček, Lenc – Valský, A. Musil, M. Zachar – D. Špaček, P. Jelínek, Ordoš – A. Dlouhý, Marosz, Šír.