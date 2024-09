Červenkův první gól za Dynamo

Výsledek sice napovídá, že si Pardubice pohrály s Boleslaví, jako kočka s myší, ale zdání klame. Zápas pro domácí rozhodně nebyl tak jednoduchý. Dynamo se ujalo brzy vedení a po vedoucím gólu Zohorny dostalo také pětiminutovou přesilovku. Po chvíli se dokonce početní výhoda domácích ještě znásobila, protože hosté z města automobilů šli po chvíli do třech. Přesilovku 5 na 3 po hezké kombinaci zakončil prvním gólem za Pardubice Roman Červenka, který aktuálně zastává roli kapitána místo zraněného Lukáše Sedláka.

Boleslav se nevzdala

Jenže po první přestávce se role otočily. V 1. minutě druhé třetiny snížil Čajka a v 29. minutě utkání vyrovnal po chybě obrany Pardubic Lakatoš. Muž večera, Peter Čerešňák, si sice 13 vteřin po vyrovnání vzal slovo a strhl vítězným gólem zápas na stranu východočechů, ale Boleslav i nadále velmi zlobila. Domácí hráči ale boleslavským dávali mnoho příležitostí k udržení naděje na dobrý výsledek, a to především svou nedisciplinovaností.

Pardubičtí si totiž od poloviny zápasu připsali hned 7 dvouminutových trestů, z čehož vyplývá, že prakticky půlku zbytku zápasu odehráli v oslabení.

Naštěstí pro domácí a jejich 8791 fanoušků, kteří dnes do enteria areny přišli, zvýšil v 48. minutě Libor hájek na 4:2. Za další dvě minuty dal Martin Kaut branku na 5:2 a utkání bylo definitivně rozhodnuto. Martin Kaut se díky své trefě dotáhnul na dělené první místo tabulky střelců.

Trenéři po utkání

Marek Zadina, Pardubice: Povedlo se nám do utkání vstoupit přesně tak, jak jsme chtěli. Podařilo se nám soupeře zatlačit, být aktivní a hodně forčekovat. Ve třetím střídání jsme dali gól na 1:0, to nám hodně pomohlo. První třetina z naší strany byla velmi dobrá. Druhá ale dobrá nebyla, soupeř byl aktivnější a vyrovnal na 2:2. Ten moment, kdy jsme se rychle vrátili do vedení 3:2 nám ale obrovsky pomohl. Ve třetí třetině jsme zase byli aktivnější, měli hru pod kontrolou a přidali čtvrtý gól. Měli jsme také skvělé oslabení, kluci to dobře ubránili, ale musíme si na to dávat pozor.

Richard Král, Mladá Boleslav: Ze zápasu bych vypíchnul dva momenty. Vstup do utkání byl z naší strany ustrašený, první dvě nebo tři střídání od nás byla zoufalá. Jen jsme čekali, až nám to tam spadne. Zadruhé jsme si řekli, že je potřeba, abychom hráli čistě a za půlku zápasu jsme strávili skoro jedenáct minut v oslabení, což je tady samozřejmě smrtící. A další věc. Dali jsme na 2:2, ve druhé třetině jsme hráli velice dobře a byli, myslím, lepším týmem. Za nějakých dvacet vteřin ale dostaneme gól na 3:2, což je velká rána a Pardubice už si to potom pohlídaly.

Branky a nahrávky: 2. Zohorna, 7. Červenka (Čerešňák, Radil), 29. Čerešňák, 48. Hájek (Čerešňák, Smejkal), 50. Kaut (Smejkal, Čerešňák) – 21. Čajka, 29. Lakatoš (Junttila) Rozhodčí: Pražák, Zeliska – Frodl, Štěpánek Vyloučení: 7:8 Využití: 1:0 Diváci: 8 791 Dynamo Pardubice: Vomáčka – Hájek, Čerešňák, Dvořák, Šustr, Vála, Musil, Houdek – Smejkal, Červenka, Kaut – Kousal, Zohorna, Radil – Mandát, Poulíček, Vondráček – Lichtag, Rákos, Herčík Mladá Boleslav: Růžička – Pyrochta, Čech, Havlín, Bernad, Jánošík, Pavlík, Křepelka – Skalický, Fořt, Doležal – Junttila, Čajka, Lakatoš – Buchtele, Hradec, Rekonen – Dvořáček, Závora, Stránský – Malát