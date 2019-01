Pardubice - Dokonalý boleslavský obrat na ledě perníkářů završil kanonýr Balaštík v čase 59:54.

ČSOB Pardubice - BK Mladá Boleslav 2:3

První mladoboleslavské přikázání zní: urputná defenziva. Bruslařský klub se přijel v rámci 8. kola hokejové extraligy do Pardubic k dobrému výsledku probránit. Plán vyšel na sto procent.



I když úvod zápasu vypadal, že kouč Jeřábek bude muset zamávat bílým ručníkem. Červená armáda kapitána Koukala vletěla do zápasu jako tajfun. Už ve 27. sekundě se prosadil Starý, po chvíli tečoval střelu obránce Koláře útočník Kolář a Pardubice vedly 2:0. Boleslav měla problém dostat se s pukem za půlku.



Jenže přišel šok a nebyl poslední. Ještě do konce první třetiny hosté dvěma slepenými góly srovnali. V přesilovce pálil od modré pardubický odchovanec Chaloupka, chvíli po něm slavila úspěch Kotrlova bekhendová dorážka.



Pardubičtí pak dobývali Hüblovu branku marně. Největší šance měli při přesilovkách. Jenže Simovu střelu do horního růžku Hübl vytlačil ramenem, Koukal sám před brankářem nestačil zvednout puk. Boleslav se dopředu nepouštěla téměř vůbec. Náznaků, že by se mohla vydat rychle směrem k Růžičkově kleci sice pár měla, ale třeba Vrbata ani jeden rychlý brejk nedotáhl do konce. Dvakrát mohl jet sám, dvakrát smolně upadl.



Nečekaný úder si Boleslav schovala na poslední minutu. Balaštík skóroval šest sekund před koncem. Bruslařský klub vyhrál v Pardubicích 3:2.

Pavel Hynek, trenér Pardubic: „Jsem pořád plný emocí. Pro nás je zklamáním výsledek i výkon. Měli jsme dobrý vstup, rychle jsme vedli 2:0. O náskok jsme se připravili vlastní nezodpovědností. Myslím, že za stavu 2:2 jsme měli dost šancí, abychom výsledek přetlačili na naši stranu. Soupeř hrál hodně obětavě a houževnatě, spousta střel byla zablokovaná. O body jsme se připravili naší hloupostí.“



Vladimír Hiandlovský, asistent trenéra Mladé Boleslavi: „Prohrávali jsme hodně brzy 0:2 a že vyhrajeme 3:2 by na začátku nepředpokládal asi nikdo. Soupeř nás po dvou rychlých trefách možná podcenil. My jsme díky bojovnosti do konce první třetiny vyrovnali. Asi i díky velké obětavosti se štěstí přiklonilo na naší stranu a dali jsme gól šest sekund před koncem. Smekám před celým mužstvem, že ani po dvou rychle inkasovaných gólech neubralo z bojovnosti a rvalo se až do konce zápasu.“

Branky a nahrávky: 1. Starý (Koukal, Kolář I), 8. Kolář I (Kolář II) - 15. Chaloupka (Výborný), 15. Kotrla (Jindra, Vrbata), 60. Balaštík (Tomas, Výborný).



Rozhodčí: Homola, Hrubý – Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:2. Diváci: 6720.



Pardubice: M. Růžička – Kolář II, Píša, Kočí, Sičák, Borer, Benák, Nakládal – Kolář I, Koukal, Starý – Somík, Elkins, Bartek – Sim, Kousal, Buchtele – Radil, T. Zohorna, Rákos.



Mladá Boleslav: J. Hübl – Baldwin, Čutta, Rýgl, Chaloupka, Dudáš, J. Jindra, od 41. navíc Beňovič – Balaštík, D. Výborný, Tomas – D. Vrbata, Mikulík, Kotrla – Tománek, Bahenský, Hrdel – Jiránek, Lenc, Loskot.