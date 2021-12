Střelecká převaha soupeře, čtyřikrát častěji v oslabení, ani dvoubranková úvodní ztráta. Nic z toho nezastavilo hokejisty Benátek v dalekém Havířově na cestě za třemi body. Zápas pětadvacátého kola Chance ligy vyhráli po velkolepém obratu 4:2. V soutěži si tak po čtyřech porážkách připsali jubilejní desátou výhru.

Hokejisté Benátek (v modrém) porazili v 11. kole Chance ligy tým Kolína 3:0 a oslavili první domácí vítězství v sezoně. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

„Zkusili jsme kluky motivovat a vrátit je zpátky do hry, což se nám postupnými kroky dařilo,“ pochvaloval si asistent hostujícího trenéra Antonín Nečas. Zároveň ale přiznal, že návrat do zápasu komplikovala četná oslabení. „Měli jsme osm vyloučených, to se těžko dostává do utkání, když hrajete nekompletní. Nám se to ale dnes podařilo a jsou to pro nás zlaté tři body.“