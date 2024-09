Lepší vstup do druholigové soutěže si snad ani nemohli představit. Benátečtí hokejisté ve středočeském derby nadělili kralupskému soupeři šest branek, přičemž ani jednou neinkasovali. Premiéra hlavního trenéra Jiřího Kadlece tak byla nadmíru úspěšná. Benátečtí nemilosrdně trestali individuální chyby hostů a šest branek rovnoměrně rozdělili do všech tří třetin.

Na branku čekalo sto padesát diváků na benáteckém zimním stadionu téměř osm minut. Antošovu střelu od modré čáry srazil brankář Sochůrek jen nad sebe, puk vydoloval Řepík, který oslovil před brankovištěm stojícího Hozáka, jenž bekhendem přehodil ležícího gólmana. Benátečtí mohli brzy přidat druhou branku po ukázkové souhře Šafránka s Jankovským. Druhý jmenovaný ale trefil jen špičku betonu kralupského brankáře.

Mrzet to domácí tým příliš nemuselo. Sedm vteřin před koncem první třetiny proběhlo buly před benáteckým brankářem Brázdilem, kralupskému obránci Zajícovi utekl puk do středního pásma, jehož se chopil Řepík a předložil kotouč před odkrytou branku Hozákovi, který šest desetin vteřin před vypršením první dvacetiminutovky rozjásal domácí fanoušky.

Také vstup do prostřední periody se domácím hráčům podařil na jedničku. Pejchal udržel kotouč u levého mantinelu a milimetrovou přihrávkou našel najíždějícího Havelku, který poslal puk přesně pod víko. Domácí drželi otěže zápasu pevně ve svých rukou, zatímco hosté na své střelecké hody v přípravné části nenavázali. V polovině hrací doby se před Sochůrkem zjevil osamocený Jankovský, který vyšperkoval akci přihrávkou na volného kapitána Šafránka a ten přidal čtvrtý zásah.

Pakliže hosté chtěli do závěrečné třetiny vstoupit s touhou s výsledkem ještě něco udělat, jejich plány vzaly za své po pouhých třiceti sekundách. Jejich loňský nejlepší střelec Zídek totiž hrubě chyboval a nabídl sólo Jankovskému a ten s díky jeho chybu potrestal. V pohodě hrající domácí byli při chuti. V další šanci ale Šafránek nevyzrál na Sochůrka. Poté se dostali ke slovu také kralupští hráči, Šilhavý ale Brázdila o nulu nepřipravil, neboť orazítkoval jen tyčku.

Poslední slovo tak patřilo opět benáteckým hráčům. Šafránek vyslal do sóla Zumra, který před Sochůrkem zamíchal pukem a vystavil definitivní tečku za tímto zápasem.

Trenéři po utkání

Jiří Kadlec, Benátky: Dnešní zápas se hodnotí dobře, protože jsme vyhráli 6:0. Čekali jsme těžký zápas. Povedla se nám už první třetina, v níž jsme soupeře k ničemu nepustili a dali vedoucí gól. Navíc jsme šest desetin vteřiny před přestávkou vstřelili druhou branku, což bylo skvělé. Po vhazování v našem pásmu jsme se dostali do brejku, za šest vteřin jsme přejeli hřiště a soupeři odskočili. Hráče jsme nabádali, abychom neustoupili od naší hry, a myslím si, že jsme toho Kralupům moc nedovolili. Pro Jardu Brázdila je to parádní nula, i když tam pár těžkých zákroků měl, zejména po střelách od modré čáry, na které nebylo příliš vidět. Co více si přát při vstupu do soutěže. Bude záležet na tom, jak se nám na to podaří v sobotu v Hronově navázat.

David Švagrovský, Kralupy: Výsledek je pro nás nepříjemný, ale domácí samozřejmě zaslouženě vyhráli. Paradoxně si myslím, že jsme měli začátek trošku lepší, neproměnili jsme nějaké šance, a pak už to Benátky překlopily na svoji stranu. Prostě své šance využily a nás už k ničemu moc nepustily. Udělali jsme strašně moc individuálních chyb, které soupeř zaslouženě potrestal. Víme, že takto hrát nemůžeme a také víme, na čem musíme pracovat. Domácím gratulujeme, protože nás přehráli.

HC Benátky – HK Kralupy 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Hozák (Řepík, Antoš), 20. Hozák (Řepík), 22. Havelka (Pejchal, Dvořák), 30. Šafránek (Jankovský, Zumr), 41. Jankovský, 59. Zumr (Šafránek). Rozhodčí: Matoušek - Kettner, Tuháček. Vyloučení: 4:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 150. Střely na branku: 34:18.

Benátky: Brázdil – Hrouda, Klodner, Antoš, Chalupa, Pejchal, Havelka, M. Němeček, Kliment – Zumr, Šafránek, Jankovský – Řepík, Mrňa, Hozák – Dvořák, Havlas, Hruška – Pětník, Hamršmíd, Vacín

Kralupy: Sochůrek – Zedek, Zajíc, David, D. Němeček, Kapoun, Lokajíček, Kučera – Soukup, Šilhavý, Jobánek – Uhlík, Arnošt, Sklenář – Hampl, Bradáček, Hrala – Marek, Zídek, Broš