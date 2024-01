Až do závěrečného kola bojovali o vytoužené osmé místo a tedy jistotu účasti ve vyřazovacích bojích. Před posledním zápasem s Příbramí neměli nic ve svých rukou, nicméně jak se později ukázalo, k proklouznutí mezi lepší polovinu druholigových týmů jim stačil zisk jednoho bodu. Nebyli od něho vůbec daleko. Benátečtí hokejisté ještě necelé čtyři minuty před koncem drželi proti favorizované Příbrami remízový stav, poté ale inkasovali ve vlastní přesilové hře, což je odsoudilo k tomu, že o jednu ze dvou vstupenek do vyřazovací části ještě budou tvrdě bojovat v soubojích s šesti dalšími týmy ze spodní části tabulky třetí nejvyšší hokejové soutěže.

Hokejisté HC Benátky prohráli v dohrávce 27. kola 2. ligy Západ s HK Kralupy 3:6 | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Věděli, že hrají o hodně, a tak to také na benáteckém zimním stadionu už od úvodu utkání vypadalo. Hráči Benátek se do třetí Příbrami pořádně zakousli a brankář Jiroušek se měl v první třetině co ohánět. Už po minutě a půl profrčel Zumr kolem obránce Jelínka, na hostujícího brankáře si ale nepřišel. O minutu později se v mezikruží uvolnil Vágner, Jiroušek vyrazil puk jen před debutanta Doušu, který ale trefil jeho betony.

Při další akci vracel puk do brankoviště před opuštěnou část branky Martínek, tam ale nebyl nikdo v modrém dresu. Při dalším střídání nebezpečné třetí formace domácího týmu zakončoval opět Martínek a Jiroušek byl znovu v permanenci. Domácí tým poté trochu přibrzdilo oslabení po Maškově faulu, hosté se ale do vážnější situace nedostali.

Po necelých patnácti minutách hry přiťukl Douša puk do jízdy Vágnerovi, ten se v přečíslení dvou hráčů proti jedinému hostujícímu neunáhlil, oslovil Martínka, který přesnou střelou poslal svůj tým do vedení.

O čtyři minutky později hosté po šťastné trefě vyrovnali. Po Krejčího nahození se puk od zadního mantinelu nečekaně odrazil před branku k volnému Furchovi, který překonal překvapeného Brázdila. Do kabin se tak odcházelo za nerozhodného stavu, nicméně domácí si od svého náročného publika vysloužili potlesk, kterým benátečtí fanoušci v této sezóně spíše šetřili.

Na začátku druhé třetiny putoval na lavici hanby hostující Bednařík. Pobyl na ní pouhých pět sekund. Po vyhraném buly byla Lytvynovova střela od modré čáry sražena jen k Martínkovi, který svým druhým gólem v zápase opět napnul síť. Hosté poté hru minimálně vyrovnali a také se brzy poté prosadili. Havlínova střela od modré čáry prošla klubkem těl a zastavila se až za zády brankáře Brázdila.

V následné další přesilovce benáteckého týmu pláchl Kolda, který ale narazil na velmi dobrého Brázdila. Vedoucí gól nevstřelil ani Josefus, jehož pokus zastavilo břevno a svoji druhou branku nepřidal Furch, který vzápětí netrefil odkrytou část branky.

Šest minut před koncem druhé periody neudržel Jiroušek Martínkovu střelu z mezikruží, Douša bleskově dorazil puk do branky, hlavní rozhodčí Hacaperka ale chviličku před tím unáhleně zapískal, čímž odepřel benáteckému týmu regulérní branku. Douša si mohl spravit chuť o dvě minutky déle, byl ale příliš blízko Jirouškovi, který jej vychytal.

Závěr druhé třetiny patřil domácím, kteří si v početní výhodě vytvořili solidní tlak. Spolehlivá příbramská obrana, včetně brankáře Jirouška, ale nebezpečné příležitosti domácího týmu zvládla.

Byli to hosté, kteří od začátku třetí třetiny diktovali tempo hry a také Brázdil musel ze svého repertoáru vytáhnout několik povedených zákroků. Na druhé straně usměrňoval kotouč z předbrankového prostoru Havlas, který ale minul příbramskou klec. O chvíli později se neprosadil Douša, který znovu ztroskotal na Jirouškovi.

Osm minut před koncem zvonila podruhé v zápase za Brázdilem tyčka, kterou opět nastřelil Josefus. Strhnout vedení na domácí stranu mohl znovu Douša, který se elegantně protáhl před hostujícího brankáře, jehož ale bekhendovým blafákem nepřekonal. Naděje na výhru svitla domácímu týmu pět minut před koncem zápasu, když na trestnou lavici putoval Bečvář. Benátečtí ale při vlastní přesilové hře chybovali. Krejčí našel volného Hasmana, jenž poslal kotouč přímo pod břevno.

Vyrovnání měl na hokejce Martínek, jemuž ale hattrick uzmul Jiroušek, který si poradil i s následnou dorážkou. Minutu před koncem vyloučil rozhodčí Hacaperka domácího Němečka, tudíž se Novákovi svěřenci nedostali ani k power play. Zkušeně hrající příbramští hokejisté si výhru utéct nenechali a odsoudili benátecký tým k bojům v dolní polovině tabulky.

Trenéři po zápase

Martin Novák, Benátky: Do utkání jsme dobře vstoupili, měli jsme jasnou převahu, ze které jsme ale vytěžili bohužel jen jednu branku. Poté Příbram vstřelila neskutečně náhodný gól, kdy se puk nesmyslně od mantinelu odrazil k volnému hráči před branku, který už to měl jednoduché. Makali jsme dál. Opět jsme se dostali do vedení. Následně ale soupeř lacině vyrovnal. Znovu jsme vstřelili gól na 3:2, ten ale rozhodčí nepochopitelně neuznal. Nejde mi do hlavy, že ten samý gól, ten samý rozhodčí, v Děčíně uzná a nyní nikoliv. Ve třetí třetině se hrálo nervózní utkání. Věděli jsme, že nám stačí bod, abychom postoupili. Naší laxností a neskutečnou chybou, kdy všech pět hráčů na ledě v přesilové hře myslí na to, jak dá gól, místo toho abychom neinkasovali, jsme byli potrestání. Tohle se nám vymstilo, a tudíž si tu osmičku asi nezasloužíme. Všichni do jednoho jsme z toho hodně špatní. Musíme se zvednout, makat dál a za cílem, kterým je desáté místo, jít. Bude to strašně těžké, ale doufám, že se nám to podaří. Uděláme pro to vše.

Radek Bělohlav, Příbram: Půlku zápasu jsme tahali za kratší konec. Nějak jsme se nemohli do zápasu dostat. Asi to bylo i pod tíhou našich posledních proher. Poté bych řekl, že jsme se udrželi více na puku. Soupeř byl nervózní a možná i proto jsme třetí třetinu střelecky ovládli. Asi bych řekl, že jsme zaslouženě vstřelili gól, ale jinak hrál soupeř parádně. Máme štěstí, že jsme dnes vyhráli.

HC Benátky nad Jizerou – HC Příbram 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky: 15. Martínek (Vágner, P. Douša), 24. Martínek (Lytvynov, Antoš) – 19. Furch (Krejčí, Mařík), 26. Havlín (Gengel, Josefus), 57. Hasman (Krejčí, Kolda). Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Hacaperka – Rubáš, Uhlík. Diváci: 250.

Benátky: Brázdil – Lytvynov, Antoš, Klodner, Kliment, Němeček, Mašek – Kučera, Havlas, Hozák – Zumr, Šafránek, Jankovský – Martínek, Vágner, P. Douša

Příbram: Jiroušek – Krejčí, Havlín, Jelínek, Zdeněk, Patzelt, Rajgl, Vinš – Duchan, Josefus, Gengel – Bednařík, Kolda, Hasman – Mařík, Furch, Bečvář – Pětník, Chlouba