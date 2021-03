Zápas odstartoval ve velmi slušném tempu. Hladký průběh první třetiny přerušil jen jeden drobný technický problém, když z plexiskla u pardubické střídačky po jednom ze soubojů odpadla ochranná lišta. V rámci komerční pauzy se ale závadu povedlo vyřešit.

Jinak se hrál pohledný hokej – obě mužstva se rozhodně nebála útočit, o čemž svědčí i v součtu celkem 32 střel, které letěly na branky v rámci prvních dvaceti minut. O šest pokusů aktivnější byli hráči Dynama. Na Růžičku ale nevyzráli, a puk za svá záda nepustil ani Barulin na opačné straně. Do šaten se tak šlo za stavu 0:0.

To druhé dějství už branky nabídlo, byla to divočina. Skóre otevřel někdejší hráč Dynama Valentin Claireaux, který z úhlu zaskočil Barulina. Odpověď záhy připravila elitní lajna Dynama a Anthony Camara zakončoval po rozborce boleslavské defenzivy do prázdné.

Bruslaři po inkasované brance nesložili zbraně a dál se hrnuli vpřed. Vedení jim vrátil šikovnou střelou kapitán Martin Ševc a na 3:1 navýšil bekhendem mezi nohy Barulina Maris Bičevskis. Také Růžička na druhé straně si ale nepohlídal prostor mezi betony a pouhé dvě vteřinky před sirénou mu tam projel pozdrav Roberta Kousala od modré.

Pět branek a střelecká převaha domácích 20:8, taková byla druhá třetina. Ve třetí části už se toho tolik nestalo. Domácí drželi soupeře na distanc od branky a soustředili se na držení náskoku. Nakonec dokázali vedení ještě zvýšit, nenápadná akce Davida Šťastného skončila čtvrtým gólem.

Skóre završil při vlastním oslabení a pardubické hře bez brankáře minutu a půl před koncem David Cienciala, který obral o puk Camaru a trefil prázdnou klec. Boleslav tak skolila nepříjemného soupeře 5:2 a zapsala veledůležité tři body, díky kterým se drží v dobré pozici pro boj o top čtyřku extraligy.

Další zápas čeká tým trenérů Rulíka a Patery hned v neděli, kdy zajíždí na led Litvínova.

"Myslím si, že jsme do zápasu vstoupili dobře. Prvních deset minut jsme měli plno šancí, drželi jsme se v útočném pásmu, ale bohužel jsme gól nedali. Druhých deset minut jsme tahali za kratší konec. Řekl bych, že ve druhé a třetí třetině jsme byli lepší a zaslouženě vyhráli," těšilo boleslavského Pavla Pateru.

Pardubický David Havíř litoval úvodu utkání: "Měli jsme slabší vstup do utkání, poté jsme první třetinu vyrovnali. Měli jsme tam dobré střídání, myslím si, že jsme tam měli i dobré šance na gól. Druhá třetina byla z naší strany trošku ovlivněna vyloučením, dostali jsme se dolu, soupeř nás zatlačil. Ve třetí třetině jsme měli výborných deset minut, potom rozhodl gól na 4:2."

BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 26. Claireaux (Moravec, Šidlík), 31. Ševc (Bernad, Cienciala), 38. Bičevskis (Šťastný), 54. Šťastný, 59. Cienciala – 28. Camara (R. Kousal, A. Kosticyn), 40. R. Kousal (Vála). Rozhodčí: Hejduk, Šindel – Pešek, Malý. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:0. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Bernad, Ševc, Dlapa, Pláněk, Moravec, Šidlík, Fillman – Kotala, A. Zbořil, Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – G. Szturc, Bičevskis, J. Stránský.

HC Dynamo Pardubice: Barulin – Mikuš, Hrádek, Ďaloga, Nakládal, J. Kolář, Bučko, Vála – A. Kosticyn, R. Kousal, Camara – Paulovič, O. Roman, Blümel – L. Horký, Pochobradský, Štetka – Zeman, Rohlík, Costa.